Irán replica a Trump antes de las conversaciones de Ginebra ante un gran despliegue militar de EEUU

Las declaraciones de dos funcionarios iraníes antes de las conversaciones del jueves se producen después de que Estados Unidos reuniera su mayor despliegue de aviones y buques de guerra en Oriente Medio en décadas, como parte de los esfuerzos de Trump por lograr un acuerdo, y mientras Irán enfrenta en casa un creciente descontento tras las protestas nacionales del mes pasado.

Si las negociaciones fracasan, Trump ha amenazado repetidamente con atacar a Irán, algo que los países de Oriente Medio temen que pueda derivar en una nueva guerra regional, mientras aún arden las brasas de los años de guerra entre Israel y Hamás. Irán ya ha dicho que todas las bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio serían consideradas objetivos legítimos, poniendo en riesgo a decenas de miles de militares estadounidenses en la región. Buques de guerra de Estados Unidos que normalmente atracan en Bahréin parecen haber sido enviados al mar, según muestran fotos satelitales analizadas por The Associated Press.

Trump pronunció el martes por la noche en Estados Unidos su discurso anual del Estado de la Unión, en el que mencionó a Irán y las negociaciones nucleares.

“Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y a nuestras bases en el extranjero, y están trabajando para construir misiles que pronto alcanzarán a los Estados Unidos de América”, afirmó Trump. “Se les advirtió que no hicieran futuros intentos de reconstruir su programa de armas, y en particular armas nucleares, y aun así continúan. Lo están empezando todo de nuevo”.

Fotos satelitales analizadas previamente por la AP mostraron que Irán empezaba a reconstruir sus instalaciones de producción de misiles y realizaba algunos trabajos en los tres recintos nucleares atacados por Estados Unidos en junio. Irán ha sostenido durante mucho tiempo que su programa nuclear es pacífico. Occidente y el Organismo Internacional de la Energía Atómica afirman que Irán tuvo un programa de armas nucleares hasta 2003. Antes del ataque de junio, estaba enriqueciendo uranio hasta una pureza del 60%, un paso técnico corto por debajo del nivel del 90% considerado de grado armamentístico.

En respuesta a Trump, el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, intentó compararlo con Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Adolf Hitler. Acusó a Trump y a su gobierno de llevar a cabo una “campaña de desinformación y de información errónea” contra Irán.

“Todo lo que alegan respecto al programa nuclear de Irán, los misiles balísticos de Irán y el número de víctimas durante los disturbios de enero es simplemente la repetición de ‘grandes mentiras’”, escribió Baghaei en X.

Trump dijo en su discurso que al menos 32.000 personas murieron en las protestas, una cifra situada en el extremo más alto de las estimaciones ofrecidas por activistas sobre el número de fallecidos. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, ha contabilizado hasta ahora más de 7.000 muertos y cree que la cifra es mucho mayor. El gobierno de Irán, que desde hace tiempo ha minimizado los balances de muertos en otros episodios de agitación, ofreció su único recuento el 21 de enero, al afirmar que 3.117 personas murieron.

Por su parte, Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, señaló que Estados Unidos podía optar por la diplomacia o enfrentarse a la ira de Irán.

“Si eligen la mesa de la diplomacia —una diplomacia en la que se respeten la dignidad de la nación iraní y los intereses mutuos— nosotros también estaremos en esa mesa”, declaró Qalibaf, según la semioficial Student News Network, un medio que se cree cercano a la fuerza Basij, integrada por voluntarios y perteneciente a la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán.

“Pero si deciden repetir experiencias pasadas mediante el engaño, las mentiras, un análisis defectuoso y la información falsa, y lanzar un ataque en medio de las negociaciones, sin duda probarán el golpe firme de la nación iraní y de las fuerzas defensivas del país”, afirmó.

Las conversaciones penden de un hilo

Irán y Estados Unidos tienen previsto reunirse el jueves en Ginebra en su tercera ronda de conversaciones bajo la mediación de Omán, desde hace tiempo un interlocutor entre Teherán y Occidente.

Si las conversaciones fracasan, persiste la incertidumbre sobre el momento de cualquier posible ataque, así como sobre su misión y objetivos.

Estados Unidos no ha dejado claros los fines de una posible acción militar. Si el objetivo es presionar a Irán para que haga concesiones en las negociaciones nucleares, no está claro que ataques limitados funcionen. Si el objetivo es derrocar a los líderes de Irán, eso probablemente comprometería a Estados Unidos con una campaña militar más masiva y prolongada. No ha habido indicios públicas de planificación sobre lo que vendría después, incluida la posibilidad de caos en Irán.

La situación del programa nuclear de Irán es otro misterio. Trump dijo antes que los ataques estadounidenses lo habían “aniquilado”. Ahora, desmantelar lo que quede del programa parece haber vuelto a la agenda de la Casa Blanca. No se ha permitido a los inspectores del OIEA inspeccionar esos recintos y verificar qué queda.

También hay incertidumbre sobre lo que podría suponer cualquier acción militar para la región en general. Teherán podría tomar represalias contra las naciones aliadas de Estados Unidos en el Golfo Pérsico o contra Israel. Los precios del petróleo han subido en los últimos días debido en parte a esas preocupaciones.

Fotos satelitales tomadas el martes por Planet Labs PBC y analizadas por la AP parecían mostrar que los buques estadounidenses que normalmente atracan en Bahréin, sede de la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos, estaban todos en el mar. La 5ª Flota remitió las preguntas al Comando Central de las fuerzas armadas de Estados Unidos, que no respondió de inmediato. Antes del ataque de Irán contra Qatar en junio, la 5ª Flota dispersó de manera similar sus barcos en el mar para protegerse de un posible ataque.

El periodista de The Associated Press Amir Vahdat, en Teherán, Irán, contribuyó a este reportaje.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

