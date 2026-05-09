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Irán espera que jugadores que sirvieron en la Guardia Revolucionaria reciban visa el Mundial

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — La federación de fútbol de Irán afirmó que el país “definitivamente” participará en el Mundial de la FIFA 2026 y sostuvo que los países anfitriones del torneo —Estados Unidos, Canadá y México— deben considerar las preocupaciones de Teherán sobre los viajes del equipo y el trato que recibirá.

Iran es considerado ausente por el secretario general de la FIFA Mattias Grafstrom durante el paso de lista durante el 76mo Congreso de la FIDA en Vancouver, Canadá el jueves 30 de abril del 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)
Iran es considerado ausente por el secretario general de la FIFA Mattias Grafstrom durante el paso de lista durante el 76mo Congreso de la FIDA en Vancouver, Canadá el jueves 30 de abril del 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) AP

“A todos los jugadores y al cuerpo técnico, especialmente a quienes cumplieron el servicio militar en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, se les deben conceder visas sin problemas”, declaró Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán según medios iraníes.

El equipo representa a un país que mantiene un frágil alto el fuego con Estados Unidos después de que dicho país e Israel desencadenaran una guerra con ataques contra Irán el 28 de febrero, y cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición de viaje impuesta por la administración Trump.

En el comunicado difundido por la agencia estatal de noticias IRNA, Taj señaló que Irán había presentado el viernes condiciones vinculadas a la participación —incluidas garantías sobre visas, seguridad y el trato a jugadores y funcionarios iraníes— y añadió que la República Islámica participaría “sin retroceder en nuestras creencias, cultura y convicciones”.

Las declaraciones se produjeron después de que las autoridades canadienses le negaran el mes pasado la entrada a Taj antes de un Congreso de la FIFA, presuntamente por sus vínculos pasados con la poderosa Guardia Revolucionaria de Irán, que tanto Estados Unidos como Canadá han designado como organización terrorista.

Taj ha dicho en repetidas ocasiones que Irán buscaría garantías de la FIFA de que los funcionarios iraníes, los jugadores, la bandera nacional y el himno serían tratados con respeto durante el Mundial.

Otras personas ya habían planteado anteriormente preocupaciones sobre la emisión de visas a quienes completaron su servicio militar obligatorio en la Guardia.

El asunto podría afectar potencialmente a uno de los jugadores clave de Irán, Mehdi Taremi, capitán del equipo y delantero que había completado su servicio militar obligatorio en la Guardia. En Irán, los reclutas también pueden ser asignados a la policía o al ejército, a menudo al azar.

El equipo de Irán ha quedado emparejado con Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto en el Grupo G y abre el Mundial contra Nueva Zelanda en Inglewood, junto a Los Ángeles.

Irán se ha clasificado para cuatro Mundiales consecutivos y siete en total, pero nunca ha superado la fase de grupos. Actualmente ubicado en el puesto número 21 del mundo, Irán perdió apenas un partido en la eliminatoria asiática.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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