Un grupo de dolientes cargan el cuerpo de Khaled Naem en un funeral colectivo para él, Mustafa Refa'i y Ahmad al-Sawafiri en Ciudad de Gaza, el sábado 21 de noviembre de 2026. Los tres murieron en un ataque israelí. (AP Foto/Yousef Al Zanoun) AP

Mientras tanto, en la Franja de Gaza, un ataque aéreo israelí alcanzó un camión que transportaba alimentos y mató a tres hombres, afirmó el director del Hospital Shifa. El ejército israelí sostuvo que el ataque iba dirigido a milicianos.

La televisión estatal iraní emitió imágenes de una instalación subterránea de misiles donde la Guardia Revolucionaria, de carácter paramilitar, presentó un nuevo lanzador que, según indicó, es capaz de disparar dos misiles de combustible líquido.

Los lanzadores parecen ser un avance respecto de un lanzamisiles doble que Irán utilizó anteriormente y que disparaba dos misiles de combustible sólido a la vez. El combustible líquido es más eficiente y da a los operadores cierta capacidad para ajustar la velocidad y la trayectoria de los proyectiles.

No se reveló la ubicación del sitio de misiles, pero en la transmisión se buscó destacar las capacidades misilísticas de Irán y contrarrestar declaraciones de Washington de que Estados Unidos ha destruido el programa de misiles, en medio de temores de que la guerra pueda intensificarse nuevamente.

Durante la presentación de los lanzamisiles, el general de brigada Seyyed Majid Mousavi, comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia, manifestó que las “capacidades de Irán se han ampliado significativamente”.

“Hemos integrado ‘sorpresas’ y activos altamente eficaces en nuestra estructura de combate”, afirmó.

Por su parte, el viceministro de Exteriores iraní Kazem Gharibabadi declaró el sábado que Teherán seguía en contacto con mediadores de Qatar que visitaron Irán el viernes para analizar “si se puede dar otra oportunidad a la diplomacia”.

Atacan a 3 petroleros cerca del estrecho de Ormuz

Al menos tres petroleros fueron atacados el sábado en el estrecho de Ormuz o cerca de él, en lo que parecía ser la más reciente ofensiva iraní contra la navegación a través de este estratégico paso marítimo.

El centro de seguridad marítima del ejército de Reino Unido indicó en publicaciones en línea que dos petroleros fueron alcanzados por proyectiles lanzados por separado a primera hora del sábado mientras salían del golfo Pérsico a través del estrecho. Uno fue impactado en la popa y el otro en la sala de máquinas, y no hubo reportes de víctimas, informó el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido.

Hasta el momento, Irán no ha comentado sobre el informe del centro.

La marina iraní señaló en un comunicado difundido por medios estatales que un petrolero chocó con una mina naval al este del estrecho antes del mediodía y se incendió. Los medios estatales también informaron que el ejército llevó a cabo durante la noche sus operaciones más “intensas y variadas” hasta ahora en el estrecho para detener embarcaciones, con el objetivo de frustrar los esfuerzos del ejército estadounidense por escoltar el tráfico marítimo a través del angosto paso.

Las fuerzas iraníes han atacado la navegación por el estrecho en una campaña destinada a elevar los precios mundiales de la energía para presionar a Estados Unidos, que ha impuesto un bloqueo asfixiante a los puertos iraníes.

Mueren 3 personas en ataque israelí en Gaza, informan autoridades sanitarias

Un ataque israelí alcanzó el sábado un camión que transportaba alimentos en el distrito de Tel al-Hawa, en Ciudad de Gaza, informó Mohamed Abu Selmiya, director del Hospital Shifa, adonde fueron trasladadas las víctimas. Tres hombres que iban en el camión murieron, dijo Abu Selmiya a The Associated Press.

Videos que circulaban en internet mostraban una camioneta reducida a metal retorcido, con cajas de arroz cocido reventadas en la parte trasera. Hasta el momento, se ignora adónde se llevaba la comida ni si estaba vinculada a una organización de ayuda. La mayoría de los más de 2 millones de habitantes de Gaza no tiene hogar y depende de las distribuciones de alimentos de las Naciones Unidas y otros grupos humanitarios.

El ejército israelí afirmó que el ataque iba dirigido a milicianos en la zona, sin dar más detalles, y que estaba verificando los reportes de que un camión de alimentos fue alcanzado.

Israel ha mantenido sus ataques aéreos casi diarios incluso después de la entrada en vigor de un acuerdo de alto el fuego con Hamás en octubre de 2025. El fuego israelí ha provocado la muerte de más de 1.650 personas durante ese periodo, según el Ministerio de Salud del territorio. El ministerio, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás, mantiene registros detallados y es considerado en general fiable por agencias de la ONU y expertos independientes. No distingue entre civiles y milicianos en su recuento, pero afirma que las mujeres y los niños representan alrededor de la mitad de los muertos.

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Sally Abou AlJoud informó desde Beirut, y Wafaa Shurafa desde Deir al-Balah, Franja de Gaza.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP