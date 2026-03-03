americateve

Investigan presunto intento de incendio provocado en el estadio de Macclesfield

MACCLESFIELD, Inglaterra (AP) — El Macclesfield de la sexta división del fútbol inglés denunció que alguien intentó incendiar su estadio el martes, dos meses después de haber protagonizado la mayor sorpresa en la historia de la Copa FA al eliminar al campeón defensor Crystal Palace.

El técnico de Macclesfield John Rooney tras eliminar a Crystal Palace en la tercera ronda de la Copa FA, el 10 de enero de 2026. (Martin Rickett/PA vía AP)
El “presunto intento de incendio provocado” en el Leasing.com Stadium ocurrió durante la noche y no hubo víctimas, informó el club.

“Los servicios de emergencia han respondido de inmediato y están en el lugar combatiendo el incendio en las zonas afectadas”, añadió Macclesfield en un comunicado.

Aun así, instó a “cualquier persona que se encuentre cerca a mantener las ventanas cerradas y a no acercarse al estadio”.

Las autoridades investigaban la causa del incendio y el club indicó que, por el momento, no haría más comentarios. El estadio data de 1891. Tiene capacidad para 6.355 espectadores.

Dirigido por el hermano menor de Wayne Rooney, ícono de Inglaterra y Manchester United, el pequeño club del noroeste de Inglaterra sorprendió al Palace, de la Liga Premier al vencerle por 2-1 el 11 de enero en Macclesfield. Fue uno de los momentos más icónicos en la competición de eliminación directa más antigua del fútbol.

La brecha de 117 puestos entre el Macclesfield, que juega en la National League North, y el Palace, marcó la mayor sorpresa en los 155 años de historia de la Copa FA. Macclesfield quedó eliminado en la siguiente ronda —la cuarta— a manos del Brentford, de la Premier.

