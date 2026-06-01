Investigadores usaron dron para arrestar a hombre acusado de matar a policía en Virginia

El sospechoso, identificado como Michael Puckett, fue hallado con un arma la noche del domingo, dos días después del tiroteo, mientras tocaba el timbre de una vivienda a varios kilómetros de la frontera estatal de Virginia. Fue detenido en el condado de Surry, en Carolina del Norte, y quedó ingresado sin derecho a fianza, informó la oficina estatal de investigaciones en un comunicado de prensa. Varias agencias del orden participaron en la búsqueda.

Puckett, de 55 años, compareció a una audiencia de extradición el lunes en Carolina del Norte. No figuraba ningún abogado en su registro, indicó un secretario del tribunal. De momento se desconoce de dónde es Puckett.

La policía del condado de Carroll señaló que el tiroteo mortal ocurrió después de que las fuerzas del orden recibieran el viernes una solicitud de un familiar para realizar una verificación de bienestar.

Un hombre en la vivienda comenzó a disparar, y los dos agentes que acudieron respondieron al fuego, indicó la agencia armada. Ambos agentes fueron alcanzados.

El jefe policial del condado de Carroll, Kevin Kemp, identificó al policía abatido como Logan Utt. El segundo agente, que recibió el impacto en su chaleco antibalas, se recuperaba en casa y se encontraba en buen estado, dijo Kemp en una conferencia de prensa la noche del domingo.

Había otras personas en la vivienda en ese momento. No resultaron heridas, precisó Kemp.

Utt, de 31 años, era un veterano militar que se incorporó al departamento en 2023. Se programó una caravana fúnebre para la tarde del lunes desde Roanoke, Virginia, hasta una funeraria en Mount Airy, Carolina del Norte.

“Tenía un corazón de servicio. Se preocupaba por los demás, se preocupaba por su país, se preocupaba por su familia”, expresó Kemp.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP