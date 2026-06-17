Investigadores indagan la causa del choque de jet en Texas en el que murió una persona

Un pasajero, en la parte superior de la imagen, salta de un avión que se estrelló en una autopista, mientras otras personas ayudan, el martes 16 de junio de 2026, en Laredo, Texas. (Zayra Garza vía AP) AP

El choque, ocurrido a última hora del martes en Laredo, cerca de la frontera con México, hizo que testigos salieran corriendo de sus autos para ayudar a la policía a rescatar a pasajeros y tripulación de la aeronave en llamas. En el incidente murió Joshua Baer, un líder en los sectores de tecnología y startups de Texas, según declaró al Austin American-Statesman el presidente de la empresa de Baer.

En un video de la frenética escena, una persona aparece intentando romper el vidrio de la cabina con un mazo, mientras otros usaban palancas improvisadas para abrir la puerta del avión. Autoridades locales indicaron que un bombero entró en el jet lleno de humo para sacar a una persona que aún estaba dentro, después de que el resto hubiera logrado escapar.

“Aunque la pérdida de una vida es profundamente lamentable, no es menos que un milagro que esta tragedia no se haya convertido en un evento con numerosas víctimas mortales”, dijo el alcalde de Laredo, Victor Treviño, el miércoles en una conferencia de prensa.

Hasta el momento, se desconoce la causa del accidente. La Administración Federal de Aviación investigaba el hecho con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

El jefe de policía de Laredo, Miguel Rodriguez Jr., señaló que los investigadores que trabajan para reconstruir el accidente habían acudido al lugar el miércoles.

Baer era el fundador y director ejecutivo de Capital Factory, con sede en Austin, que ayuda a emprendedores a conectarse con inversionistas y otras personas para poner en marcha sus negocios.

“Joshua era un líder intrépido, un socio brillante y un querido amigo para muchos de nosotros”, declaró al periódico de Austin el presidente de Capital Factory, Bryan Chambers.

Hasta el miércoles, los ejecutivos de Capital Factory no habían devuelto los mensajes telefónicos enviados por The Associated Press.

Según su página de LinkedIn, Baer vivía en Austin con su esposa y tres hijos. Recientemente impartió una clase para estudiantes emprendedores en la Universidad de Texas en Austin.

“Ayudo a la gente a renunciar a sus trabajos y convertirse en emprendedores”, escribió Baer en su página de LinkedIn.

En una publicación en redes sociales, el senador de Estados Unidos Ted Cruz, de Texas, calificó a Baer como “una de las figuras más significativas que impulsan la innovación y el emprendimiento en todo Estados Unidos”.

La policía no dio a conocer el nombre de la persona fallecida, mencionando una solicitud de familiares. Rodriguez indicó que entre quienes iban en el avión había dos pilotos y tres adolescentes.

Los pilotos reportaron poco combustible y problemas eléctricos, dice el director del aeropuerto

La Administración Federal de Aviación informó en un comunicado que el jet bimotor Cessna Citation Latitude despegó la tarde del martes desde la ciudad turística mexicana de San José del Cabo y se dirigía a Austin, Texas.

El avión era operado por NetJets, una empresa propiedad de Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, que permite que las personas adquieran una participación en jets privados. NetJets indicó en un comunicado que ya coopera con las autoridades.

El jet cayó alrededor de las 10 de la noche del martes en la autopista Loop 20, pocos minutos después de que sus pilotos se comunicaran por radio con el aeropuerto local para solicitar un aterrizaje de emergencia. En su llamada a los controladores de tráfico aéreo “mencionaron poco combustible y un corte de energía”, dijo el director del Aeropuerto Internacional de Laredo, Gilberto Sanchez.

“Tenían problemas mecánicos y perdieron comunicación con la torre, y ahí fue cuando ocurrió el accidente”, explicó Sanchez el miércoles.

En un video de cámara de tablero publicado en redes sociales se muestra a la aeronave zigzagueando por la autopista y derribando un poste de luz antes de detenerse cerca del aeropuerto. El jet también embistió un auto, lo que envió a un automovilista al hospital en condición estable, informó el investigador de la policía de Laredo Jose Baeza.

En un video publicado en redes sociales, el avión aparece de costado, destrozado contra una barrera de la autopista, con la cola arrancada del fuselaje.

“Parecía parte de una película. Estaba en shock”, contó Zayra Garza, una esteticista que llevaba a sus compañeros de trabajo a casa cuando se encontró con el accidente.

Garza, quien grabó video de la escena mientras su esposo corría a ayudar, vio a automovilistas salir de sus autos para intentar romper el vidrio de la cabina. Dijo que la puerta del avión se abrió y salieron corriendo tres personas que parecían adolescentes, seguidas por alguien que parecía ser un piloto. Otro miembro de la tripulación intentó sacar a una persona que parecía estar inconsciente.

El humo salía a borbotones del avión mientras un bombero subía a la aeronave para rescatar al pasajero restante. Los policías que ayudaban a mantener la puerta abierta tuvieron que retroceder, doblándose de tos por el intenso humo. La policía informó que cinco agentes fueron atendidos en un hospital por inhalación de humo.

“Lo que me preocupaba era el fuego”, dijo Garza. “Me preocupaba que pudiera haber explotado en cualquier momento”.

Este fue el tercer accidente importante de aviación en el mismo número de días. Un B-52 se estrelló el lunes durante un vuelo de prueba en la Base de la Fuerza Aérea Edwards, en California, provocando la muerte de las ocho personas a bordo, mientras que el domingo murieron 12 personas cuando un avión en una salida de paracaidismo en Missouri se estrelló.

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Golden informó desde Seattle, Collins informó desde Hartford, Connecticut, y Bynum informó desde Savannah, Georgia. Los periodistas de la AP Josh Funk, en Omaha, Nebraska, y Jeffrey Collins, en Columbia, Carolina del Sur, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP