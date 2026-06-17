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Cristiano Ronaldo y Portugal se duermen y Congo saca empate 1-1 en el Mundial

HOUSTON (AP) — Cristiano Ronaldo y sus compañeros de Portugal tuvieron que conformarse el miércoles con un magro empate 1-1 con Congo en su estreno en el Mundial.

El portugués Cristiano Ronaldo (izquierda) y el congolés Axel Tuanzebe durante el partido por el Grupo K del Mundial, el miércoles 17 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Karen Warren)
El portugués Cristiano Ronaldo (izquierda) y el congolés Axel Tuanzebe durante el partido por el Grupo K del Mundial, el miércoles 17 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Karen Warren) AP

Congo, en su primera Copa del Mundo en 52 años, se convirtió en la segunda nación africana que protagoniza un batacazo ante una potencia europea en el torneo. La debutante Cabo Verde igualó 0-0 con la campeona europea España el lunes.

Una multitud de 68.777 espectadores en el NRG Stadium de Houston, mayormente de hinchas de Portugal, presenció al primer combinado de Congo en un Mundial desde la edición de 1974, cuando la nación tenía el nombre de Zaire.

João Neves puso en ventaja a Portugal en el sexto minuto del encuentro. El mediocampista, de 1,70 metros, cabeceó un centro de Pedro Neto.

Yoane Wissa empató para Congo con un cabezazo en el tiempo añadido al final del primer tiempo, tras un centro de Arthur Masuaku, para alegría de los pequeños grupos de aficionados vestidos de azul. Fue el primer gol de Congo en la historia del país en un Mundial.

Congo se fue sin anotar en sus tres partidos previos en el torneo que se escenificó en Alemania Occidental: perdió ante Escocia (2-0), Yugoslavia (9-0) y el campeón vigente Brasil (3-0).

Cristianoigualó al capitán argentino Lionel Messi, como los únicos jugadores en aparecer en seis mundiales.

El astro luso tuvo la oportunidad de despegarse de Messi, quien logró un triplete el martes, al convertirse en el primer jugador en marcar en un sexto torneo. Remató desviado por la derecha a los 68 y 73 minutos. Hizo un ademán de disgusto con la cabeza después de ambos.

Bruno Fernandes también tuvo una oportunidad de poner a Portugal arriba a los 90, pero su disparo también se fue desviado por la derecha.

Portugal parecía adelantarse a los 55 con una chilena de João Cancelo, pero se señaló un fuera de juego.

Congo también acarició ponerse al frente cuando un disparo de Cédric Bakambu rebotó en el poste cercano.

Cristiano se convirtió en el jugador de campo de mayor edad en ser titular en un partido de un Mundial, al superar el récord establecido hace cuatro años por el mediocampista canadiense Atiba Hutchinson. Roger Milla, la leyenda de Camerún, es el jugador de campo de mayor edad en aparecer en un partido de un Mundial, cuando ingresó como suplente a los 42 años durante el Mundial de 1994.

Los padres de Diogo Jota, integrante del equipo de Portugal que murió junto a su hermano en un accidente automovilístico el verano pasado en España, asistieron al partido en un palco de lujo.

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Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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