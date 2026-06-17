Delta recorta vuelos a Cuba: elimina la ruta Atlanta-La Habana y reduce a la mitad sus frecuencias desde Miami

La aerolínea estadounidense Delta Air Lines anunció una importante reducción de sus operaciones hacia Cuba al cancelar completamente su vuelo diario entre Atlanta y La Habana y recortar en un 50% sus frecuencias entre Miami y la capital cubana.

La decisión, autorizada por el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) mediante una exención temporal, refleja el deterioro del mercado aéreo hacia la isla en medio de la crisis económica, energética y turística que atraviesa el país.

Según reportó el medio especializado Caribbean News Digital , Delta suspendió por completo su conexión diaria entre el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta —su principal centro de operaciones— y La Habana.

Al mismo tiempo, la compañía redujo de dos a un vuelo diario sus operaciones desde Miami, una de las rutas con mayor movimiento de pasajeros entre Estados Unidos y Cuba.

La aerolínea justificó la medida alegando que las actuales condiciones del mercado ya no respaldan la capacidad previamente asignada.

“Las condiciones actuales del mercado de aviación simplemente no justifican el volumen de asientos asignado previamente”, señaló la empresa.

Miami se mantiene como el último bastión del tráfico hacia Cuba

A pesar de los recortes, Delta mantendrá una frecuencia diaria desde Miami, apostando por el segmento de viajes familiares y visitas a parientes, considerado el más resistente dentro del tráfico aéreo hacia Cuba.

La compañía dejó abierta la posibilidad de recuperar frecuencias en el futuro si se produce una mejora sostenida de la demanda.

El turismo en Cuba se desploma a niveles históricos

La reducción de vuelos coincide con el peor desempeño turístico de Cuba en décadas.

Datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) indican que la isla recibió apenas 30.883 visitantes internacionales en mayo, una de las cifras mensuales más bajas registradas en los últimos años.

Entre enero y mayo, el país acumuló 359.491 turistas internacionales, lo que representa una caída del 58,4% respecto al mismo período de 2025.

Los principales mercados emisores también registraron fuertes descensos:

Canadá: -67,4%

Rusia: -62,5%

Estados Unidos: -55,3%

Mientras tanto, los cubanos residentes en el exterior pasaron a representar casi la mitad de las entradas al país.

Crisis de combustible y presión política complican la conectividad

La situación también está vinculada a la crisis energética que afecta a Cuba desde inicios de 2026.

La escasez de combustible para aviación obligó a varias compañías a modificar operaciones y aplicar estrategias como el tankering, que consiste en cargar suficiente combustible en Estados Unidos para evitar repostar en la isla.

A ello se suma el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y la presión política sobre las compañías aéreas que operan rutas hacia Cuba.

En febrero, el congresista cubanoamericano Carlos Giménez solicitó públicamente a varias aerolíneas estadounidenses que cancelaran sus vuelos a la isla, argumentando que esos viajes generan ingresos para el aparato estatal cubano.

Más de una decena de aerolíneas han reducido o suspendido operaciones

Delta no es la única compañía que ha ajustado sus planes.

Durante 2026, varias aerolíneas internacionales han suspendido o reducido significativamente sus operaciones hacia Cuba, entre ellas:

Air Canada

WestJet

Air Transat

Air France

Iberia

Turkish Airlines

LATAM Perú

Rossiya

Nordwind

Magnicharters

La reducción de la conectividad aérea coincide con una ocupación hotelera que cayó al 12,9% durante el primer trimestre de 2026, uno de los niveles más bajos registrados por la industria turística cubana.

Cuba enfrenta la peor crisis turística desde comienzos de siglo

Cuba cerró 2025 con apenas 1,8 millones de visitantes internacionales, el peor resultado desde 2002 si se excluyen los años afectados por la pandemia.

La cifra queda muy lejos del récord de 4,6 millones de turistas alcanzado en 2018, reflejando el profundo deterioro de uno de los sectores más importantes para la captación de divisas en la economía cubana.