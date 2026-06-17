Cuba crea una Policía de Migración armada con facultades para detener e inspeccionar desde noviembre

El régimen cubano pondrá en marcha a partir del próximo 1 de noviembre una nueva Policía de Migración con jurisdicción nacional, facultades para realizar detenciones, inspeccionar alojamientos y centros laborales, exigir documentos de identidad y ejecutar medidas relacionadas con extranjeros y cubanos residentes en el exterior.

La medida forma parte de la nueva Ley de Migración y su reglamento, publicados en la Gaceta Oficial y que entrarán en vigor 180 días después de su promulgación.

El nuevo cuerpo estará subordinado a la Dirección de Identificación, Migración, Extranjería y Ciudadanía (DIMEC), organismo adscrito al Ministerio del Interior (MININT).

Según la normativa, los agentes dispondrán de armas de fuego, esposas, uniformes oficiales y vehículos rotulados para el cumplimiento de sus funciones.

El reglamento define a la institución como un “cuerpo policial especializado” encargado de vigilar el movimiento migratorio, detectar infracciones, ejecutar sanciones administrativas y actuar ante situaciones consideradas por las autoridades como amenazas al orden social.

Los miembros de esta fuerza recibirán entrenamiento especializado, cursos de formación y preparación en defensa personal antes de incorporarse a sus funciones.

Podrán detener personas y ocupar evidencias

Entre las facultades otorgadas a la Policía de Migración figura la posibilidad de detener e interrogar a extranjeros o cubanos residentes en el exterior cuando existan sospechas de delitos o infracciones relacionadas con asuntos migratorios.

También estarán autorizados para ocupar evidencias materiales, levantar actas, preservar escenas de incidentes y trasladar a personas ante las autoridades competentes.

La normativa establece además que podrán actuar contra ciudadanos cubanos residentes en la Isla cuando estos participen junto a extranjeros en hechos bajo investigación.

Inspecciones en hoteles, viviendas y centros de trabajo

El alcance de las nuevas facultades va más allá de aeropuertos y puertos.

Los agentes podrán inspeccionar hoteles, moteles, casas de renta, residencias estudiantiles, centros recreativos y establecimientos dedicados al hospedaje.

Durante esas inspecciones estarán autorizados a revisar registros de huéspedes, entrevistar personas y verificar documentación relacionada con la estancia de extranjeros.

Asimismo, podrán acceder a centros laborales donde trabajen ciudadanos extranjeros para revisar contratos, controles de asistencia, pagos y documentos migratorios.

Podrán solicitar identificación en cualquier lugar del país

Uno de los aspectos que más atención ha generado es una disposición que permite a los agentes solicitar documentos de identidad en cualquier punto del territorio nacional durante el ejercicio de sus funciones.

La redacción de la norma no limita expresamente esta facultad a ciudadanos extranjeros, lo que ha provocado interrogantes sobre el alcance real de la medida.

Además, la Policía de Migración podrá realizar controles en carreteras, puertos, aeropuertos y vehículos donde viajen extranjeros, cubanos residentes en el exterior o personas que los acompañen.

Organizaciones advierten sobre un aumento del control estatal

Diversos analistas y organizaciones jurídicas independientes han señalado que la creación de este nuevo cuerpo fortalece la capacidad de supervisión y control migratorio del Estado cubano.

El Centro de Información Legal Cubalex destacó que la nueva legislación concentra en el Ministerio del Interior amplias facultades relacionadas con vigilancia, control de movimientos, imposición de sanciones, deportaciones y gestión de bases de datos migratorias.

La reforma sustituirá oficialmente la Ley de Migración vigente desde 1976 y reorganizará las categorías de residencia, entrada y salida del país para ciudadanos cubanos y extranjeros.

Con la entrada en vigor de la nueva normativa, Cuba contará por primera vez con una fuerza policial especializada en asuntos migratorios con capacidad operativa en todo el territorio nacional.