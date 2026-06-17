Protesta masiva sacude Centro Habana a metros del Capitolio en vísperas del Pleno del Partido Comunista

Nuevas protestas en #Cuba … a solo horas de que se reúna el Comité Central, protestas estallan en La Habana. Imágenes de las calles Manrique y Reina, en Centro Habana, publicadas por Guillermo Rodríguez Sánchez en Facebook. Así recibe el pueblo al «Pleno» del PCC. pic.twitter.com/2sa4HJHkOz

Una nueva protesta popular estalló la noche del lunes en Centro Habana, cuando decenas de vecinos se concentraron en las inmediaciones de las calles Manrique y Reina para denunciar los prolongados apagones que afectan a la capital cubana.

Videos difundidos en redes sociales muestran a grupos de ciudadanos golpeando calderos y coreando consignas como “¡Que pongan la luz!”, mientras permanecían reunidos en plena oscuridad a escasas cuadras del Capitolio Nacional, sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Durante la manifestación también se reportó la quema de un contenedor de basura en la vía pública. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre el desenlace de la protesta ni sobre posibles detenciones.

La Habana vuelve a calentarse... el activista Adelth Bonne Gamboa reportó un incendio en un basurero de Zapotes y Durege, Santos Suárez. La usuaria Daniela O. denunció otro en Playa tras un cacerolazo, esto mientras se reportó una protesta en Manrique y Reina, Centro… pic.twitter.com/vbLyJCF3Yb

Las imágenes compartidas por residentes y activistas muestran la llegada de varios vehículos policiales a la zona poco después del inicio de la concentración.

Testigos describieron la presencia de fuerzas de seguridad en los alrededores del lugar mientras los manifestantes continuaban expresando su malestar por la falta de electricidad.

La protesta ocurrió en uno de los puntos más sensibles de la capital, muy cerca del centro político y administrativo del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarioJPenton/status/2067216925004894550?s=20&partner=&hide_thread=false Protestas ocurridas durante la madrugada en las cercanías del Capitolio de La Habana, horas antes de la reunión del Partido Comunista de Cuba pic.twitter.com/rTt9a9uoGN — Mario J. Pentón (@MarioJPenton) June 17, 2026

La crisis eléctrica sigue agravándose en Cuba

La manifestación se produjo en medio de una situación energética cada vez más crítica.

Según datos divulgados por la Unión Eléctrica (UNE), la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional se mantiene muy por debajo de la demanda, provocando cortes de electricidad que en algunas zonas de La Habana han superado las 24 y hasta 30 horas consecutivas.

En provincias del oriente cubano, residentes han reportado interrupciones aún más prolongadas, con comunidades enteras pasando varios días sin servicio eléctrico.

Las averías en centrales termoeléctricas, junto a la escasez de combustible, continúan limitando la capacidad de generación del país.

Las protestas por los apagones se multiplican

La manifestación en Centro Habana se suma a una creciente ola de cacerolazos y protestas registradas en distintos puntos del país durante los últimos meses.

Barrios de La Habana como Santos Suárez, El Vedado, Regla, Guanabacoa, Luyanó, Cayo Hueso y El Cotorro han protagonizado acciones similares para exigir soluciones a la crisis energética.

Organizaciones independientes han documentado un aumento significativo de las manifestaciones ciudadanas vinculadas al deterioro de las condiciones de vida, los apagones y la escasez de productos básicos.

La protesta ocurre a horas de una reunión clave del PCC

El episodio se produce además en vísperas de un Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), convocado para analizar reformas económicas y medidas relacionadas con la crisis energética y la reorganización administrativa del Estado.

La cercanía temporal entre ambas situaciones ha generado especial atención debido al creciente descontento social provocado por los apagones y la compleja situación económica que enfrenta el país.

La protesta tuvo lugar a pocos metros del Capitolio Nacional, uno de los símbolos institucionales más importantes del régimen cubano, en un contexto marcado por el aumento de las tensiones sociales y el deterioro de los servicios básicos.