Investigación AP: Documentos respaldan que el ICE retiene a un ciudadano de EEUU enfermo desde enero

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no tiene autoridad para detener a ciudadanos de Estados Unidos, pero desde hace tiempo lo ha hecho, por lo general durante horas o días, cuando los agentes confunden identidades o no pueden verificar de inmediato la ciudadanía. Abogados de inmigración señalan que una detención indebida de casi 10 meses sería inusual, pero no sin precedentes.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, cuestiona que el hombre sea ciudadano de Estados Unidos y alega, sin aportar pruebas, que el certificado de nacimiento que presentó para obtener un pasaporte de Estados Unidos —que tuvo durante 15 años— era fraudulento. Pero la revisión de AP encontró documentos que respaldan las afirmaciones de su madre y su equipo legal de que nació en Florida y, por lo tanto, no está sujeto a la autoridad de ICE.

Los hallazgos sugieren que una investigación superficial, una supervisión laxa y, posiblemente, la resistencia a admitir un error podrían haber atrapado a un ciudadano de Estados Unidos durante casi todo 2026, mientras el gobierno de Trump se apresura a deportar a un gran número de personas sospechosas de estar en el país ilegalmente.

Phillip James, de 39 años, quien también usa el nombre Felibi Siagha-Coke, sigue encerrado en el llamado Speedway Slammer del ICE en Indiana, según muestran documentos judiciales. Sus abogados están apelando el fallo de un juez de inmigración que ordenó su deportación a Jamaica, y un juez federal ha indicado que podría pronunciarse pronto sobre una petición para liberarlo de la detención.

Al intentar detenerlo y deportarlo, las autoridades de inmigración se basaron en la palabra de James de que nació en Jamaica y entró ilegalmente a Estados Unidos en 2009, encontró la revisión de AP. Pero funcionarios jamaicanos han negado que exista algún registro de que haya nacido allí o tenga ciudadanía, y James no ha podido aportar pruebas, según muestran registros públicos.

La insistencia de James en que nació en Jamaica es un gran delirio, un síntoma de la esquizofrenia paranoide con la que ha sido diagnosticado, de acuerdo con reportes presentados ante el tribunal por expertos médicos que lo han evaluado recientemente. En particular, afirma que es el hijo ilegítimo de un ex primer ministro jamaicano y descendiente de una familia real en Líbano, donde también asegura tener ciudadanía pese a la falta de evidencia.

Una psicóloga concluyó que James no era “un narrador fiable debido a la gravedad de su enfermedad mental, incluido un sistema de creencias delirantes profundamente arraigado”.

Experta dice que el caso muestra una mala gestión del ICE en disputas de ciudadanía

Jacqueline Stevens, profesora de la Universidad Northwestern y que ha estudiado durante dos décadas las detenciones indebidas de ciudadanos por parte del ICE, dijo que no le sorprende que la agencia intente deportar a James basándose en sus afirmaciones de haber nacido en el extranjero. Comentó que conocía otros casos en los que la enfermedad mental y las discapacidades han influido en injusticias similares.

“Lo que ocurre en estos casos es que la evidencia que es consistente con la deportación se trata como precisa y la evidencia que no lo es se trata como fraudulenta”, manifestó. “Este caso no es un hecho aislado. Esto es una característica, no un error, de cómo el ICE maneja las reclamaciones de ciudadanía de Estados Unidos”.

El Departamento de Seguridad Nacional negó que el ICE detenga a ciudadanos de Estados Unidos y afirma que los detenidos que enfrentan procesos de expulsión reciben el debido proceso.

Los registros que detallan la reclamación de ciudadanía de James, como miles de casos que involucran a detenidos de ICE, no estaban disponibles en la base de datos en línea del sistema judicial federal. AP, con la asistencia del Reporters Committee for Freedom of the Press, ha presentado una demanda para anular una política que limita el acceso a esos documentos.

Un voluntario del grupo Habeas Dockets, una organización sin fines de lucro que trabaja para hacer públicos los registros, fue a un tribunal de Indiana para hacer copias de los documentos a solicitud de AP.

El detenido tuvo un pasaporte de Estados Unidos durante 15 años

James nació de una madre ciudadana de Estados Unidos y un padre jamaicano en el condado de Orange, Florida, en 1987, según el certificado de nacimiento presentado por sus abogados y avalado por su madre. Ha sufrido enfermedad mental desde que era niño, según una declaración jurada presentada por su madre. Vivió en Florida con su padre, quien murió en 2024, después de que se volvió difícil de controlar en la adolescencia, indicó la declaración jurada.

Un documento judicial de 1988 en un caso que estableció la paternidad de James, obtenido de manera independiente por AP, coincide con los detalles del certificado de nacimiento, incluida su fecha de nacimiento, las identidades de sus padres biológicos y su residencia en Florida.

Se le expidió un pasaporte de Estados Unidos en 2008 bajo su nombre de nacimiento, presentando el certificado de nacimiento con su solicitud. En 2023, pidió un nuevo pasaporte después de obtener una orden judicial para cambiar su nombre a Felipe Bella De Campbell Coke en Nueva York, y eso también fue aprobado.

Pero a partir de 2024, por razones que no están claras, presentó una serie de solicitudes de ciudadanía de Estados Unidos y de protecciones contra la deportación. Afirmó que nació en Jamaica y que adquirió la ciudadanía como hijo adoptado de ciudadanos de Estados Unidos, contando una historia enrevesada que no pudo verificarse y afirmando falsamente que nació en 1992.

Aun así, el gobierno revocó su pasaporte y negó su solicitud de ciudadanía. Dijo que nació en Jamaica en el mismo mes que James en 1987 y que su “verdadera identidad” era Felibi Siagha Baladi Kambil Coke, un nombre que había adoptado recientemente.

La decisión que revocó su pasaporte no explicó cómo llegó a esa conclusión. Las autoridades jamaicanas han dicho a los abogados de James que no tienen registro del nacimiento o la ciudadanía de una persona con ese nombre, según documentos judiciales.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo a AP que el pasaporte original se emitió con base en un “certificado de nacimiento fraudulento”, pero no respondió preguntas de seguimiento ni aportó prueba alguna.

Los registros muestran que James no pudo explicar cómo terminó con un certificado de nacimiento de Florida.

“Hasta el día de hoy no lo entiendo”, declaró en una entrevista de julio de 2025 con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

El ICE lo arrestó tras una vista en un tribunal de inmigración

Las autoridades de inmigración alegaron que estaba en el país ilegalmente después de que se rechazaran sus solicitudes de ciudadanía. Al poner a James en la mira, el ICE señaló un historial penal que incluye una condena de 2011 por agresión con un arma mortal que lo envió a prisión en Florida durante cinco años. Pero los registros de ese caso, y de otros, lo identifican como ciudadano de Estados Unidos.

El ICE inició procedimientos para expulsarlo en diciembre de 2025 y emitió una citación para comparecer ante un tribunal de inmigración, cuando vivía en la ciudad de Nueva York. Un juez pospuso sus procedimientos de expulsión el 5 de enero y los agentes lo arrestaron después de la vista.

James fue llevado al Centro de Detención de Miami en Bunker Hill, Indiana, una prisión de máxima seguridad que recientemente había comenzado a alojar hasta 1.000 detenidos de ICE bajo una asociación estatal-federal. Apodada Speedway Slammer por la Casa Blanca en alusión a la conexión de Indiana con las carreras de motor, la instalación ha enfrentado quejas por hacinamiento y negligencia médica, y al menos dos detenidos han muerto.

Es un acuerdo lucrativo para el estado que podría generar 213 millones de dólares en los primeros dos años, incluidos pagos de 291 dólares por detenido al día, más de tres veces la tarifa mediana de cama de ICE de 92 dólares. La oficina del gobernador Mike Braun declinó comentar sobre el caso de James.

El detenido inicialmente actuó como su propio abogado

A diferencia de los acusados en casos penales, a los detenidos no se les garantiza asesoría legal. James inicialmente actuó como su propio abogado al impugnar su detención por considerarla ilegal, describiéndose como nativo de Jamaica y afirmando tener ciudadanía en Líbano.

Los abogados que representan a ICE y el juez de inmigración que ordenó su expulsión a Jamaica en abril han tomado la palabra de James como válida, según muestran los registros judiciales. Además de sus afirmaciones de nacimiento en Jamaica, ICE presentó evidencia de que solicitó una tarjeta de registro del seguro nacional jamaicano, que está disponible para no ciudadanos.

James ahora está representado por Bronx Defenders, una organización sin fines de lucro que tiene un contrato para representar a detenidos indigentes de Nueva York.

Después de encontrar el certificado de nacimiento y ubicar a su madre en Florida, presentaron una petición ante un tribunal federal para solicitar su liberación el 19 de agosto. También están apelando la orden de expulsión ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. Sus abogados declinaron hacer comentarios y dijeron que James no concedería una entrevista.

El gobierno no ha reconocido ningún error. En un escrito del 28 de septiembre, el fiscal federal adjunto Brian Irvin calificó a James como “nativo de Jamaica y ciudadano de Líbano que entró a Estados Unidos sin admisión”. Irvin sostuvo que la reclamación de ciudadanía de James debería decidirse en un tribunal de inmigración, en lugar de por un juez federal.

Se espera que el juez federal de distrito Damon Leichty falle sobre la petición que busca la liberación de James.

Deborah Fleischaker, exfuncionaria de ICE que en su momento se desempeñó como jefa de gabinete de la agencia, dijo que el caso de James era complicado, pero que la evidencia de que es ciudadano de Estados Unidos parece sólida. Las detenciones indebidas ocurren, señaló, “pero uno quisiera que fueran muy raras y por el menor tiempo posible”.

Ella y otros expertos dijeron que es poco probable que las autoridades jamaicanas acepten a James si no es ciudadano allí, pero que el ICE aun así podría intentar expulsarlo a un tercer país.

“Me preocuparía que, en su búsqueda de cifras de deportación, él esté dentro de la máquina”, expresó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP