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En esta imagen, distribuida por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS), rescatistas inspeccionan un pozo en el que se cree que hay varios mineros atrapados en una mina ilegal de oro de Bogor, Java Occidental, Indonesia, el 25 de noviembre de 2026. (BASARNAS via AP) AP

Los mineros buscaban pepitas de oro cuando la lluvia intensa hizo que el río Ciseureuh se desbordara el lunes hacia el pozo en la zona minera del distrito de Bogor, en la provincia de Java Occidental. Las autoridades no han confirmado si alguien logró escapar, y no había información sobre el estado de los mineros.

Se estima que el pozo tiene unos 100 metros (330 pies) de profundidad en una zona montañosa al sur de la capital, Yakarta. El equipo de búsqueda y rescate movilizado después de que se reportara la inundación a primera hora del miércoles, llevó bombas de agua sumergibles para drenar el agujero e intentó cerrar las aberturas por donde se filtraba el agua subterránea.

“El agua dentro del pozo aún no ha bajado y se espera que tarde mucho en drenar”, explicó Desiana Kartika Bahari, jefa de la Agencia de Búsqueda y Rescate de Yakarta, en un comunicado. “La profundidad del pozo, el estrecho acceso y la limitada iluminación están entre los factores que se consideran para determinar la estrategia de búsqueda, de modo que el personal pueda operar con seguridad”.

La minería informal es habitual en Indonesia y proporciona un sustento precario a miles de personas que trabajan bajo un alto riesgo de sufrir lesiones graves o morir.

Los deslizamientos de tierra, las inundaciones y los derrumbes de túneles son algunos de los peligros a los que se enfrentan los mineros. Gran parte del procesamiento del mineral de oro implica el uso de mercurio y cianuro, altamente tóxicos, y los trabajadores suelen usar poca o ninguna protección.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP