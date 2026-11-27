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El deslizamiento de tierra provocado por las intensas lluvias ocurrió en un barrio de la población de San Vicente —213 kilómetros al suroeste de Quito— en la costera provincia de Manabí. Las víctimas fueron identificadas como Verónica Ávila y su hijo menor de edad.

Según el registro entregado por la institución, en los últimos cuatro días murieron siete personas a causa de las fuertes precipitaciones que produjeron crecidas de ríos que arrastraron a dos personas en la provincia de Los Ríos y otras tres murieron sepultadas por derrumbes en Manabí y Bolívar.

La víspera, en Quito, los bomberos informaron de cuatro heridos que fueron alcanzados por un rayo durante una fuerte precipitación. No se informó sobre su estado de salud.

Una de las regiones más golpeadas por El Niño ha sido la insular, donde se asientan las turísticas islas Galápagos. Centenares de personas fueron evacuadas en la isla Santa Cruz y permanecen en albergues debido a las inundaciones de las últimas semanas.

Desde el 29 de agosto, cuando se declaró el alerta roja por la presencia de El Niño, la temporada de lluvias ha dejado, además, 23 heridos, cerca de 47.000 damnificados, más de 31.000 viviendas con daños y 123 destruidas, indicó el informe de la Secretaría de Riesgos.

FUENTE: AP