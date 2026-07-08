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Insurgentes matan a 18 policías y 11 soldados en Pakistán

ISLAMABAD, Pakistán (AP) — Insurgentes mataron a 18 policías que fueron secuestrados a principios de esta semana y a 11 soldados en un ataque separado en la conflictiva región del suroeste de Pakistán el miércoles, informó el ejército.

Fue la más reciente escalada de violencia en una región donde los insurgentes han intensificado los ataques contra las fuerzas de seguridad y la población civil.

Los ataques más recientes elevan a 42 el número de muertos desde el lunes, la mayoría de ellos soldados y policías, manifestó el portavoz militar, el teniente general Ahmad Sharif Chaudhry.

En una conferencia de prensa televisada, señaló que las fuerzas de seguridad abatieron a 54 insurgentes en múltiples operaciones durante el mismo periodo.

Chaudhry indicó que 18 policías fueron secuestrados y otros nueve fueron asesinados la noche del lunes, cuando decenas de milicianos atacaron un puesto policial en el distrito de Ziarat, en la provincia de Baluchistán. Explicó que los atacantes eran “Fitna al-Khawarij”, un término que el gobierno utiliza para referirse al proscrito Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) al que Pakistán acusa de contar con el respaldo de India, algo que Nueva Delhi niega.

Chaudhry afirmó que, desde el lunes, los insurgentes han atacado a civiles y a fuerzas de seguridad en varias zonas.

Los 11 soldados muertos el miércoles fallecieron cuando insurgentes emboscaron su vehículo en una carretera de Baluchistán, precisó.

Hace días, el BLA se atribuyó una ola de ataques contra las fuerzas de seguridad en Baluchistán, donde los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan, también mantienen una fuerte presencia.

Baluchistán, la provincia más grande de Pakistán pero la menos poblada, ha sido durante mucho tiempo escenario de una insurgencia separatista, así como de ataques de los talibanes paquistaníes. El BLA, que Estados Unidos designó como organización terrorista extranjera en 2019, se ha atribuido en los últimos años numerosos ataques dirigidos contra fuerzas de seguridad y civiles en la provincia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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