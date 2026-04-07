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Inspeccionan afectación de puente sobre Canal de Panamá tras explosión de camiones cisterna

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — El incendio de tres camiones cisterna registrado la víspera justo debajo del puente de Las Américas, que está sobre el Canal de Panamá, obligó al cierre total del viaducto por al menos 24 horas mientras se determina si hay daños en su estructura. Las operaciones de la vía interoceánica no fueron interrumpidas.

Un bombero rocía agua sobre camiones cisterna que se incendiaron después de que varios explotaran bajo el puente Las Américas, junto al Canal de Panamá, en la Ciudad de Panamá, el lunes 6 de abril de 2026. (AP Foto/Matías Delacroix)
Un bombero rocía agua sobre camiones cisterna que se incendiaron después de que varios explotaran bajo el puente Las Américas, junto al Canal de Panamá, en la Ciudad de Panamá, el lunes 6 de abril de 2026. (AP Foto/Matías Delacroix) AP

Las autoridades informaron que una persona murió en el lugar y dos bomberos resultaron heridos con quemaduras de primer y segundo grado.

La explosión registrada cerca de las 4:00 de la tarde del lunes alcanzó a la estructura de metal del puente, por lo cual se están realizando inspecciones técnicas patológicas por parte de un equipo de expertos del Ministerio de Obras Públicas y el Canal de Panamá.

Las imágenes de cámaras de seguridad captaron el momento de la explosión, seguido por la propagación de las llamas en el área debajo del puente, que conecta a la capital del país con las provincias del centro y occidente. En las redes sociales han circulado videos de personas que pasaban justo al momento de la explosión.

“No tenemos confirmación de otras personas heridas. Dos bomberos y una persona, que lamentablemente falleció en el sitio y se cree que es empleado de la empresa”, dijo Víctor Raúl Álvarez, director del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Añadió que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que aún no se ha determinado la causa de la explosión.

Ingenieros advirtieron que el incendio pudo haber afectado la estructura del puente, que fue inaugurado el 12 de octubre de 1962.

“El Puente de las Américas es una estructura de más de 60 años. Debido a los efectos del fuego, si la estructura metálica fue sometida a temperaturas excesivamente altas, podría haber sufrido daños”, explicó Edwin Lewis, ingeniero del Ministerio de Obras Públicas.

Las autoridades ordenaron el cierre temporal del puente mientras equipos especializados realizan inspecciones estructurales, incluyendo evaluaciones de componentes de concreto y metal.

Según indicaron, los resultados del análisis se esperan para el martes y el puente permanecerá cerrado hasta que se confirme su seguridad.

El cierre ha afectado el tránsito en la capital y sus alrededores, impactando a miles de conductores que viajan desde la capital al oeste donde viven miles de trabajadores. Solo hay dos puentes de acceso en los que en conjunto transitan más de 50.000 vehículos diariamente de acuerdo con las cifras de la Autoridad de Tránsito.

FUENTE: AP

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