Inmigrantes son juramentados en lugar donde se libró importante batalla de la independencia de EEUU

La ceremonia de naturalización en Lexington, Massachusetts, el 21 de abril del 2026. (Lauren Feeney/The Lexington Observer via AP) AP

Cole llevaba un abrigo de lana azul con borlas blancas en los hombros y un sombrero tricornio —como 76.º capitán al mando de los Lexington Minute Men, encarnando al capitán John Parker, quien encabezó la primera batalla de la Revolución Americana en ese mismo césped.

Doscientos cincuenta y un años después, en un día primaveral, 49 personas se pararon en el llamado "Battle Green" de Lexington para prestar el Juramento de Lealtad a la nación nacida en ese campo de batalla.

Sus orígenes, leídos en voz alta uno por uno, abarcaron casi todo el alfabeto: Argelia, Argentina, Bielorrusia, Colombia, El Salvador, Honduras, Israel, Jamaica, Corea del Sur, Nepal, Filipinas, Rusia, Turquía y Vietnam; dos de China, República Dominicana, España y Taiwán; tres de Brasil, Francia, Alemania, Guatemala y el Reino Unido; cinco de India; siete de Canadá.

El juez Paul G. Levenson administró el juramento. “No prestan un juramento de lealtad a ninguna persona, a ningún partido político, ni siquiera a ningún gobierno estatal o local”, dijo. “Su juramento es a la Constitución”.

Fue la segunda ceremonia de naturalización celebrada en el Green. La primera fue el año pasado, como parte de las celebraciones por el 250.º aniversario de la independencia norteamericana.

Entre quienes juraron estaba Oscar Morales, de 27 años, de Waltham, vestido con una impecable chaqueta de traje negra y acompañado por un séquito de una docena de amigos de la secundaria y la universidad. Su padre lo trajo desde Guatemala cuando era adolescente; estudió en la Universidad de Massachusetts en Boston y ahora trabaja como barman. “Estoy muy agradecido y me siento afortunado de ser ciudadano de Estados Unidos”, expresó.

Una mujer llamada Xuemei —se negó a dar su apellido— lucía patriótica con un vestido rojo brillante. “Me encantó la ceremonia, me encantaron los discursos”, comentó. “Es un momento importante”. Xuemei llegó a Estados Unidos desde el norte de China para hacer estudios de posgrado, y ahora enseña sociología en Bentley University.

Filipe dos Santos, de Malden tras haber llegado desde Brasil, lleva un año de servicio en el Ejército de Estados Unidos: “Ser parte de la Constitución, poder votar… es realmente increíble”, afirmó.

En la época de la Revolución, la población de Lexington era mayoritariamente de ascendencia inglesa; el pueblo también albergaba una mezcla de residentes negros libres y esclavizados, incluidos al menos dos que combatieron en la famosa batalla.

Hoy, cerca de un tercio de los residentes de Lexington son asiático-estadounidenses, con importantes comunidades china, india y coreana; entre los Minute Men en la recreación anual hay al menos un chino-estadounidense. Vineeta Kumar, quien el año pasado fue elegida como la primera persona de color en la Select Board de Lexington —ella misma ciudadana naturalizada, originaria de India— también ofreció unas palabras en la ceremonia.

“Al reunirnos aquí en la histórica Battle Green, cuna de la Revolución Americana, recordamos que esta nación nació de un valor extraordinario y de la creencia en la promesa de libertad, justicia e igualdad de oportunidades para todos", señaló Kumar. "Hoy pasan a formar parte de ese legado vivo”.

La esposa de Cole es originaria de México; él espera que el próximo año esté en algún lugar sobre el césped, bandera en mano, en la ceremonia.

“No se me ocurre un lugar más significativo para celebrar esta ceremonia”, le dijo a LexObserver. “El capitán Parker estaría muy orgulloso”.

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Esta historia fue publicada originalmente por The Lexington Observer y distribuida mediante una alianza con The Associated Press.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP