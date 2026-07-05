Informe de la Casa Blanca tacha a líderes del Smithsonian de activistas radicales no fiables

El Museo Smithsonian de Historia Estadounidense en Washington, el 3 de abril del 2019. (AP foto/Pablo Martinez Monsivais) AP

El informe, difundido por el Consejo de Política Interna de la Casa Blanca a última hora del Día de la Independencia, llega en medio de la agresiva campaña de Trump para reformar algunas de las instituciones culturales e históricas más veneradas de Washington. Trump reveló en marzo su intención de imponer cambios en la Institución Smithsonian mediante una orden ejecutiva que apuntaba a la financiación de programas que promovían “narrativas divisivas” e “ideología impropia”, mientras continuaba su arremetida contra una cultura que considera demasiado liberal.

Según el informe del consejo, encabezado por un exredactor principal de discursos de Trump, “el Instituto Smithsonian, y el Museo Nacional de Historia Estadounidense en particular, bajo su liderazgo actual y su ideología interpretativa vigente, no puede ser confiable para contar la historia de Estados Unidos con honestidad y de una manera que sea inspiradora, unificadora y digna de nuestra gran república”.

“Como muestra este informe, confirmado en las palabras del liderazgo del Museo, esta captura ideológica ha alejado la misión del Museo de una educación histórica y una labor académica directas, y la ha orientado hacia un activismo político extremo que busca transformar nuestro país”, añadieron los autores.

El historiador Lonnie Bunch, actual secretario del Smithsonian, es el primer afroestadounidense en dirigir la institución. En una entrevista no relacionada que se emitió el domingo en el programa de NBC “Meet the Press”, Bunch afirmó que “la idea de ser una unión más perfecta, no la unión perfecta, es realmente lo que me motiva”.

“Creo que lo que quiero que la gente entienda es que existe la responsabilidad de seguir haciendo que esas aspiraciones estén disponibles, sean accesibles y significativas para toda una gama de personas”, manifestó Bunch. “Y eso, en esencia, la mayor fortaleza de Estados Unidos no es huir de su historia, sino entender cómo esa historia nos moldeó y sigue moldeándonos”.

La historiadora Anthea M. Hartig es la primera mujer en desempeñarse como directora del Museo Nacional de Historia Estadounidense.

El esfuerzo creciente de Trump por forzar cambios en el Smithsonian marca el más reciente movimiento del mandatario republicano para transformar pilares culturales de la sociedad, como las universidades y el arte, que considera desalineados con las sensibilidades conservadoras. Trump se hizo instalar como presidente de la junta del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas con el objetivo de reformar la programación, y la junta elegida por él votó para añadir su nombre al edificio, solo para que un juez federal ordenara posteriormente retirar la señalización.

La administración también obligó a la Universidad de Columbia a realizar una serie de cambios de política al amenazar a la institución con la pérdida de varios cientos de millones de dólares en financiación federal.

Trump también ha impuesto cambios en sitios históricos fuera de Washington, incluido en Filadelfia, donde la administración obtuvo un fallo judicial la semana pasada que le permite reinstalar paneles interpretativos que, según críticos, blanquean la historia de la esclavitud en el lugar donde estuvo la casa del presidente George Washington. Defensores, académicos y funcionarios temen que la versión de Trump ofrecerá una historia que minimice el dolor del pasado del país en favor de una visión más triunfalista.

El gobernador Josh Shapiro, demócrata de Pensilvania, acusó a Trump y a sus aliados de intentar “reescribir la historia”.

“No existe una única narrativa individual sobre nuestra historia que un presidente pueda imponer”, declaró Shapiro, un posible aspirante presidencial, en una entrevista que se emitió el domingo en el programa de CNN “State of the Union”.

“Y cualquier presidente debería querer asegurarse de que se comparta toda esa historia, de que el pueblo estadounidense pueda sacar sus propias conclusiones”, dijo Shapiro.

“Si entendemos de dónde venimos, vamos a tener un mejor camino hacia adelante”, añadió.

El Consejo de Política Interna de Trump no necesariamente está de acuerdo.

El Museo Nacional de Historia Estadounidense “enfrenta a los visitantes con materiales destinados a socavar la fe en las instituciones estadounidenses y en los ideales compartidos de larga data del pueblo estadounidense”, señaló el informe del consejo. “Debemos comprometernos a restaurar la verdad y la cordura en la manera en que se presenta y se enseña la historia de Estados Unidos”.

Al buscar cumplir la orden de Trump, a la que llamó “Restaurar la verdad y la cordura en la historia de Estados Unidos”, la revisión concluyó al determinar que el museo, “por intención y bajo la dirección del liderazgo actual del Museo y del Smithsonian, ha quedado sujeto a una captura institucional por una ideología radical y activista que se opone fundamentalmente a contar la noble y honesta historia del gran país que conocemos y amamos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP