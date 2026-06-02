Inflación en Irán alcanza niveles de II Guerra Mundial y agrava la crisis económica

Dos personas cargan paquetes en el histórico Gran Bazar de Teherán, Irán, el 1 de junio de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) AP

Un informe del Banco Central de Irán publicado el lunes fue el primer reconocimiento oficial de lo que los iraníes que van de compras, pagan un taxi o visitan una clínica médica ya saben: su moneda, el rial, se ve muy afectada por la guerra y por la incertidumbre sobre su reanudación.

Además, problemas de larga data de mala gestión económica y corrupción gubernamental también parecen estar lastrando la economía iraní, respaldada por el petróleo, que sigue bajo un bloqueo naval de Estados Unidos.

En el pasado, la presión económica ha derivado en protestas en todo el país, algo que la teocracia ha intentado evitar desde que la represión contra los manifestantes en enero dejó más de 7.000 muertos, según estimaciones de activistas.

Pero mientras los sectores conservadores realizan talleres de manejo de armas y organizan matrimonios bajo la sombra de un misil balístico para levantar el ánimo, los expertos señalan que podrían surgir nuevas protestas si la población se ve incapaz de costear la alimentación de sus familias.

“No tengo ninguna duda de que si Trump se marcha (de Irán sin un acuerdo formal de paz)... lo más probable es que veamos algo como lo de enero hacia el final del verano por la situación económica y social”, apuntó el analista Mohsen Jalilvand en un video publicado por la web noticiosa iraní Fararu.

El Banco Central iraní indicó que el índice de precios al consumidor, que mide una canasta de bienes y servicios, llegó al 77,2% en mayo en comparación con el año anterior. Agregó que la tasa es un 8,5% más alta que en abril. La inflación en necesidades cotidianas y generales —como medicamentos, tarifas de taxi, tabaco y cargos de comunicación— subió un 113,8% con respecto a hace un año.

Irán solo registró una inflación peor en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, provocada por la invasión del país por parte de británicos y soviéticos y la toma de su ferrocarril, lo que interrumpió el suministro de alimentos. La falta de comida, agravada por una mala cosecha, desató la hiperinflación y una hambruna. El hambre y un brote de tifus dejaron muchos muertos.

Un instituto privado de análisis económico iraní, el Instituto Bamdad de Estudios Económicos, describió las cifras actuales como “una tasa sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial”. El Banco Central de Irán no reconoció la importancia de los datos.

Los ataques aéreos de este año han causado importantes daños a las empresas iraníes y a su industria petrolera. Mientras, el bloqueo de Estados Unidos ha apuntado a los envíos de crudo iraní que intentan llegar al mercado internacional, una fuente clave de ingresos en divisas. Los ingresos fiscales se han visto reducidos por las dificultades que atraviesan las empresas, incluso después de que se pausaran los combates.

El rial, que se cotizaba a 32.000 por 1 dólar en 2015, está ahora a más de 1,7 millones por 1 dólar.

“Definitivamente, tendremos precios más altos", advirtió el presidente del país, Masoud Pezeshkian, en mayo. "Estamos luchando y debemos aceptar esta dificultad”.

En el pasado, problemas económicos derivaron en protestas

Entre 2017 y 2018, el alza de los precios de los alimentos provocó manifestaciones que dejaron más de 20 muertos y cientos de detenidos. El incremento en el precio de la gasolina subsidiada por el gobierno desembocó en protestas en las que, según reportes, murieron más de 300 personas.

Luego llegaron las protestas por el rial a comienzos de este año, las más intensas que han sacudido a la República Islámica desde su revolución de 1979 y los años caóticos posteriores.

El economista Saeed Leilaz, asentado en Teherán, advirtió en declaraciones a The Associated Press que la inflación anual podría llegar al 80%.

“La sociedad iraní no puede tolerar una inflación anual por encima del 25%”, sostuvo.

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Karimi informó desde Teherán, Irán.

FUENTE: AP