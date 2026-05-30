Inflación afecta decisiones de hogares y empresas en EEUU

A continuación, un panorama de datos económicos y noticias destacadas que ocurrieron durante la última semana y lo que significan.

Un indicador clave de inflación que la Reserva Federal vigila de cerca se aceleró en abril hasta su nivel más alto en tres años, lo que aprieta las finanzas de los ciudadanos comunes y crea desafíos políticos para el presidente Trump y los republicanos en el Congreso, con las elecciones de mitad de mandato a solo cinco meses.

La inflación subió a 3,8% en abril en comparación con hace un año, informó el Departamento de Comercio el jueves, por encima del 3,5% de marzo y el nivel más alto desde mayo de 2023. En términos mensuales, los precios aumentaron 0,4%, por debajo del salto de 0,7% de marzo, pero aun así más de lo que preferirían quienes combaten la inflación en la Reserva Federal.

El informe de inflación del jueves también mostró que, además de la gasolina, los precios de los alimentos, la ropa y la electricidad también están subiendo, lo que sugiere que la inflación podría estar volviéndose más arraigada.

La confianza del consumidor disminuyó ligeramente este mes, mientras los precios de la gasolina se mantuvieron altos y la inflación siguió elevada, un marcado contraste con el alza de las acciones, que se han acercado a niveles récord.

El índice de confianza del consumidor del Conference Board bajó 0,7 puntos hasta 93,1 en mayo, el primer descenso tras tres meses de avances.

El índice sigue a otro indicador de sentimiento del consumidor publicado la semana pasada por la Universidad de Michigan, que cayó este mes a un mínimo histórico. Los aumentos en los precios de la gasolina, así como el encarecimiento de los alimentos, han empeorado la inflación, reduciendo el poder adquisitivo de la mayoría de los ciudadanos. Las encuestas muestran que los estadounidenses se han vuelto más críticos de las políticas económicas del presidente Trump, lo que podría generar problemas para los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato.

Tasa hipotecaria alcanza su nivel más alto en nueve meses

La tasa promedio de las hipotecas a largo plazo en Estados Unidos volvió a subir esta semana y alcanzó su nivel más alto en nueve meses, otro revés para quienes buscan comprar vivienda.

La tasa fija de referencia a 30 años subió a 6,53% desde 6,51% la semana pasada, informó el jueves Freddie Mac, comprador de hipotecas. Pese al último incremento, la tasa promedio se mantiene por debajo de 6,89%, nivel en el que estaba hace un año.

Cuando suben las tasas hipotecarias, pueden sumar cientos de dólares al mes en costos para los prestatarios, reduciendo su poder de compra.

Las tasas han tendido mayormente al alza desde que comenzó la guerra con Irán, que ha interrumpido el paso de los buques tanque que transportan petróleo crudo desde el Golfo Pérsico hacia clientes en todo el mundo. Eso ha impulsado los precios del petróleo, un factor clave de la inflación.

Aumentan pedidos de ayuda por desempleo, pero los despidos siguen siendo bajos

Más estadounidenses solicitaron prestaciones por desempleo la semana pasada, pero los despidos siguen siendo bajos pese a la incertidumbre económica causada por la guerra con Irán.

El Departamento de Trabajo informó el jueves que las solicitudes de subsidio por desempleo subieron a 215.000, frente a 210.000 la semana anterior. El promedio móvil de cuatro semanas, que suaviza la volatilidad semanal, aumentó en casi 6.300 hasta 209.000.

La cantidad de estadounidenses que se inscriben para recibir prestaciones por desempleo —un indicador indirecto de los despidos— se ha estabilizado en un rango bajo, en su mayoría entre 200.000 y 250.000 por semana, desde que la economía salió de la recesión por la pandemia en 2020.

El número total de personas que reciben ayuda por desempleo aumentó en 15.000 hasta 1,79 millones en la semana que terminó el 16 de mayo.

El número bajo de solicitudes sugiere que la mayoría de las empresas no han recurrido a despidos. Pero, aunque no estén recortando puestos, tampoco han estado sumando. El año pasado, empresas, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales añadieron menos de 10.000 empleos al mes, el ritmo de contratación más débil fuera de años de recesión desde 2002.

Las acciones suman nuevos máximos históricos

Las acciones subieron en Wall Street el viernes, sumándose a los máximos históricos que marcaron un día antes.

El S&P 500 avanzó ligeramente. El índice viene de seis alzas consecutivas y se encamina a una novena semana seguida de ganancias, lo que sería la racha más larga desde 2023.

Todos los principales índices van camino de establecer récords y cerrar mayo con sólidas ganancias, pese a las preocupaciones por la guerra de Estados Unidos con Irán y su impacto en la inflación.

Los mercados de Europa y Asia subieron en su mayoría.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP