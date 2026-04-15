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Infantino insiste: Irán estará en el Mundial pese a la guerra con Estados Unidos

El presidente de la FIFA Gianni Infantino afirmó que Irán participará en la Copa del Mundo “con toda seguridad”, pese a su guerra con Estados Unidos.

Al hablar el miércoles en el foro Invest in America de CNBC, Infantino señaló que es importante que Irán participe en el Mundial, aunque su presencia ha estado en duda desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra el país.

“El equipo iraní viene con toda seguridad, sí. Esperamos que para entonces, por supuesto, la situación sea una pacífica. Como dije, eso sin duda ayudaría. Pero Irán tiene que venir. Por supuesto, representan a su pueblo. Se han clasificado. Los jugadores quieren jugar”, afirmó Infantino.

Infantino se reunió con la selección nacional de Irán en Antalya, Turquía, hace dos semanas y dijo el miércoles que quedó impresionado.

“Fui a verlos. En realidad también son un equipo bastante bueno. Y de verdad quieren jugar y deberían jugar. El deporte debería estar fuera de la política ahora”, comentó Infantino.

El titular del ente rector del fútbol reconoció que no siempre es posible lograr la separación entre el deporte y la política.

“Está bien, no vivimos en la luna, vivimos en el planeta Tierra. Pero ya sabes, si no hay nadie más que crea en construir puentes y en mantenerlos, ya sabes, intactos y unidos, bueno, nosotros estamos haciendo ese trabajo”, expresó Infantino.

Estados Unidos será coanfitrión del Mundial junto con Canadá y México.

Irán tiene programado disputar dos partidos de la fase de grupos en Inglewood, California, y otro en Seattle.

La guerra ha generado dudas sobre la participación de Irán en el Mundial. Ha habido comentarios públicos contradictorios de funcionarios del gobierno iraní y de dirigentes del fútbol. El presidente estadounidense Donald Trump desalentó al equipo iraní de asistir al torneo, al citar preocupaciones de seguridad.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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