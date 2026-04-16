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Indonesia revisa propuesta de EEUU para acceso a su espacio aéreo

YAKARTA, Indonesia (AP) — Indonesia está revisando una propuesta de Estados Unidos sobre el acceso a su espacio aéreo, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores el jueves.

El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth (d) con el ministro de Defensa de Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin en el Pentágono en Washington, el 13 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)
El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth (d) con el ministro de Defensa de Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin en el Pentágono en Washington, el 13 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf) AP

La propuesta apareció en medios locales después de que Indonesia y Estados Unidos establecieran la Asociación de Cooperación Principal en Defensa, que fue anunciada por el secretario de Defensa norteamericano Pete Hegseth, el lunes en el Pentágono.

“Aún está bajo consideración interna del gobierno y el mecanismo regulatorio continúa examinándose cuidadosamente. Y, por supuesto, teniendo en cuenta ... los intereses nacionales de Indonesia, la soberanía del espacio aéreo y nuestra política exterior independiente y activa”, declaró Yvonne Mewengkang, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia.

El Ministerio de Defensa de Indonesia confirmó esta semana que Estados Unidos había solicitado autorización de sobrevuelo y que el asunto seguía en discusión.

“Durante el proceso de deliberación, Indonesia realizó varios ajustes importantes y subrayó que el documento no es vinculante y no entra en vigor automáticamente, y que aún requiere más conversaciones a través de los mecanismos técnicos aplicables y los procedimientos nacionales”, señaló el ministerio en un comunicado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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