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India y Corea del Sur acuerdan casi duplicar el comercio bilateral a 50.000 millones para 2030

NUEVA DELHI (AP) — El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, se reunió con el primer ministro indio, Narendra Modi, en Nueva Delhi el lunes, y ambos líderes se comprometieron a casi duplicar el comercio bilateral para profundizar los lazos económicos y estratégicos.

El primer ministro de India, Narendra Modi, abraza al presidente surcoreano, Lee Jae Myung, a la izquierda, tras la firma de un memorando de entendimiento y acuerdos entre sus países, en Nueva Delhi, India, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Manish Swarup)
El primer ministro de India, Narendra Modi, abraza al presidente surcoreano, Lee Jae Myung, a la izquierda, tras la firma de un memorando de entendimiento y acuerdos entre sus países, en Nueva Delhi, India, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Manish Swarup) AP

Modi dijo que India y Corea del Sur buscan aumentar el comercio entre sus países de unos 27.000 millones de dólares a 50.000 millones de dólares para 2030, con cadenas de suministro más fuertes, mayor acceso a los mercados y fomento de la inversión.

“India y Corea del Sur van a transformar sus vínculos de confianza en una asociación orientada al futuro”, afirmó Modi.

Las conversaciones entre Modi y Lee se producen mientras ambos países buscan reforzar sus relaciones en medio de la incertidumbre económica mundial y las interrupciones de las cadenas de suministro provocadas por la guerra de Irán.

Lee señaló que ambas partes acordaron mejorar de manera significativa la cooperación económica, con énfasis en sectores como la construcción naval, la defensa y la inteligencia artificial. Añadió que ambos países también ampliarán la colaboración industrial e intensificarán el comercio y la inversión en la manufactura avanzada, así como en áreas sensibles, entre ellas los minerales críticos y la energía nuclear.

Como parte de los esfuerzos para fortalecer las cadenas de suministro, Lee indicó que Corea del Sur planea aumentar la importación de nafta, un derivado del petróleo crudo, desde India para amortiguar posibles interrupciones vinculadas a las tensiones en Oriente Medio. India representó alrededor del 8% de las importaciones de nafta de Corea del Sur el año pasado.

Lee tiene previsto viajar a Vietnam después de concluir su visita a India.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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