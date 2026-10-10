India reprime protestas juveniles mientras crece la indignación contra Modi y funcionario electoral

Policías detienen a manifestantes durante una manifestación para reclamar la renuncia del jefe de la Comisión Electoral de India, Gyanesh Kumar, en Nueva Delhi, India, el 10 de octubre de 2026. (AP Foto/Manish Swarup) AP

Miembros de las fuerzas de seguridad forman en el recinto donde una protesta reclama la renuncia del director de la comisión electoral, en Nueva Delhi, India, el 10 de octubre de 2026. (AP Foto/Manish Swarup) AP

La policía interceptó a los manifestantes antes de que pudieran llegar a Jantar Mantar —el lugar designado para protestas en el corazón de la capital india—, ahuyentó a algunos y detuvo a muchos otros. Algunos fueron arrastrados antes de que los metieran en vehículos policiales para llevarlos a centros de detención temporales. Varios líderes del movimiento “Cucaracha” fueron detenidos, lo que prácticamente neutralizó la protesta antes de su inicio.

La ofensiva se extendió más allá del recinto: las autoridades detuvieron autobuses, automóviles y otros vehículos en puestos de control en los accesos a la Nueva Delhi y los registraron en busca de manifestantes.

Jantar Mantar fue acordonado, mientras vehículos antimotines equipados con lanzadores de gas lacrimógeno se apostaron a lo largo de las principales vías. Las restricciones al acceso a internet móvil y a algunas partes de la ciudad aumentaron los obstáculos para los inconformes.

La policía dijo el viernes que denegó el permiso para la protesta porque la solicitud se presentó tarde.

La magnitud de la campaña policial subrayó la determinación de las autoridades para frenar unas protestas en rápido crecimiento que han movilizado a miles de jóvenes, recibieron el apoyo de la oposición e intensificaron el escrutinio sobre Modi. Además, se producen en un momento delicado en lo político, meses después de que las manifestaciones encabezadas por el movimiento “Cucaracha” contra filtraciones de exámenes obligaran al ministro de Educación a renunciar a su cargo en julio.

Los líderes del movimiento “Cucaracha” Abhijeet Dipke, Saurav Das y Ashutosh Ranka, que se esperaba que estuvieran al frente de la protesta, fueron detenidos tras aterrizar en el aeropuerto de Delhi procedentes de Mumbai el sábado. Un video compartido por el Partido Popular Cucaracha, en X mostró a policías abordando el avión y arrestando a los tres hombres.

“La interceptación premeditada por parte de la policía de Delhi busca paralizar el liderazgo de las manifestaciones pacíficas de hoy antes incluso de que lleguen al lugar de la protesta”, dijo el movimiento en un comunicado.

A través de altavoces alrededor del lugar de la protesta se advirtió de la prohibición de reuniones de cinco o más personas en partes de Nueva Delhi, mientras las autoridades imponían amplias restricciones de seguridad rara vez vistas en la capital. Los reporteros también enfrentaron restricciones en algunas zonas.

Aun así, algunos manifestantes lograron atravesar los cordones policiales y corear consignas contra Modi y las autoridades electorales antes de ser detenidos.

“Somos una democracia pero las protestas pacíficas están siendo aplastadas por la fuerza. ¿Acaso no deberíamos luchar por nuestros derechos?", dijo Tanya Negi, una estudiante universitaria que viajó desde Mumbai con dos amigas y llegó temprano el sábado. "¿Por qué Modi tiene miedo de los jóvenes de India?”.

Disputa por censo electoral aviva preocupación sobre equidad en comicios

Las protestas se centran en la Revisión Intensiva Especial llevada a cabo por la Comisión Electoral de India, que, según la oposición, ha privado del derecho al voto a millones de electores habilitados. Los manifestantes exigen la renuncia del jefe de la Comisión, Gyanesh Kumar, y que se revierta la medida, que hasta ahora ha eliminado más de 130 millones de nombres de los padrones electorales.

La Comisión Electoral y el gobierno rechazan las acusaciones de manipulación del voto y sostienen que la revisión busca eliminar registros duplicados y a personas sin derecho a voto.

La disputa se ha convertido en un punto de encuentro para los partidos de la oposición que buscan plantar cara a Bharatiya Janata Party, el partido nacionalista hindú de Modi.

La manifestación del sábado seguía a varios días de protestas en la capital, donde legisladores opositores intensificaron su campaña y la policía detuvo brevemente al líder del Partido del Congreso, Rahul Gandhi.

Gandhi y otros líderes de la oposición han acusado a la comisión de revisar el censo electoral de una manera que beneficia a Modi. Sostienen que los votantes con mayor probabilidad de respaldar a sus partidos se han visto afectados de forma desproporcionada por las eliminaciones, mientras que con los simpatizantes del BJP se habría hecho la vista gorda o se les habría añadido a las listas.

La comisión y el gobierno niegan las acusaciones.

El movimiento juvenil amplía su campaña contra Modi

Para el movimiento “Cucaracha”, la disputa por el censo electoral es una oportunidad para ampliar su campaña.

El movimiento se originó en internet en mayo y ganó notoriedad gracias a manifestaciones, sentadas y huelgas de hambre por presuntas filtraciones de exámenes. Esas protestas culminaron con la renuncia del ministro de Educación, un revés político poco común para un primer ministro que ha mantenido un firme control del poder nacional durante más de 12 años.

Para Modi, las protestas representan un desafío a mitad de su tercer mandato, aunque su impacto político sigue sin estar claro. Las elecciones nacionales se celebrarán en 2029, pero las estatales del próximo año en Uttar Pradesh —el estado más poblado del país, gobernado por el BJP— y en Gujarat, el estado natal de Modi, pondrán a prueba la fuerza del partido.

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El periodista de Associated Press Aniruddha Ghosal en Hanói, Vietnam, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP