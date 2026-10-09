India refuerza la seguridad ante una gran protesta en Nueva Delhi por las listas electorales

Se espera que miles de manifestantes acudan el sábado a Jantar Mantar, un recinto habilitado para protestas en Nueva Delhi, a medida que el movimiento contra el gobierno del primer ministro, Narendra Modi, y las autoridades electorales del país gana fuerza. Los inconformes, acompañados por partidos de oposición, exigen la renuncia del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, y acusan al organismo de manipular los censos mediante la última revisión.

El operador ferroviario Indian Railways dijo que canceló varios trenes que prestan servicio a dos estaciones de Nueva Delhi para el sábado, mientras que el Metro de Delhi anunció el cierre de 57 estaciones. Las restricciones podrían dificultar el acceso al lugar de la protesta para los simpatizantes del movimiento “Cucaracha”, muchos de ellos estudiantes que dependen de los trenes y el metro para llegar al recinto.

De acuerdo con la prensa local, al menos 23.000 agentes de policía se desplegaron en toda la capital antes de la protesta.

La policía afirma que las medidas buscan mantener el orden público y evitar interrupciones en la circulación de la población.

Las protestas se centran en una revisión nacional de los padrones electorales conocida como la Revisión Intensiva Especial, que se ha llevado a cabo en la mayoría de los estados y en territorios administrados por el gobierno federal. Por el momento se han eliminado más de 130 millones de nombres. Millones de personas han apelado a esas decisiones.

Quienes han sido eliminados de las listas pueden recurrir, pero los críticos sostienen que el proceso puede ser complicado, en especial para quienes no tienen registros gubernamentales antiguos u otros documentos requeridos.

Los partidos de la oposición afirman que los ajustes han afectado de manera desproporcionada a sus simpatizantes y a personas de grupos minoritarios, mientras que los votantes con mayor probabilidad de apoyar al gobernante partido nacionalista hindú Bharatiya Janata de Modi se han mantenido o han sido añadidos a las listas. La Comisión Electoral y el gobierno rechazan las acusaciones y señalan que el proceso no tiene motivaciones políticas y busca eliminar registros duplicados y a personas que no cumplen los requisitos.

Las manifestaciones han estado encabezadas en parte por el movimiento “Cucaracha”, que se originó en mayo como una campaña juvenil en internet antes de expandirse a las protestas callejeras. Sus movilizaciones sentadas y huelgas de hambre previas por la filtración de unos exámenes obligaron al ministro de Educación a renunciar en julio.

El líder opositor Rahul Gandhi también ha surgido como una figura destacada en la campaña. La policía lo detuvo brevemente dos veces durante protestas en Nueva Delhi esta semana.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP