Independiente Rivadavia derrota a La Guaira y mantiene invicto en la Copa Libertadores

Alex Arce (centro), de Independiente Rivadavia de Argentina, festeja un tanto ante La Guaira de Venezuela, el jueves 21 de mayo de 2026 (AP Foto/Ariana Cubillos) AP

Villa asistió a los 20 minutos a Arce y firmó a los 34 un tanto con una volea dentro del área para posibilitar el triunfo de la Lepra mendocina, que había obtenido su pase a octavos de final en la jornada anterior y se afianzó como líder destacado del Grupo C de la competición.

Independiente Rivadavia, que obtuvo el primer título de su historia al ganar la Copa Argentina en 2025, sumó el cuarto triunfo en su debut internacional y llegó a 13 puntos. La Guaira quedó en la última posición con tres unidades, dos menos que Bolívar y Fluminense.

A falta de la última jornada que se realizará la próxima semana, ya han avanzado a la siguiente fase el actual campeón Flamengo, Independiente Rivadavia, Corinthians, Rosario Central, Mirassol, Independiente del Valle, Coquimbo Unido, Liga de Quito y Cerro Porteño.

Después de la pausa por el Mundial, la Libertadores se reanudará con el inicio de las rondas eliminatorias a mediados de agosto.

En el estadio Olímpico de Caracas, Independiente Rivadavia abrió el marcador con un centro preciso de Villa desde la banda izquierda que Arce remató de cabeza.

La Guaira igualó transitoriamente a los 29 con un tanto de Diego Osío, pero Villa volvió a aparecer poco después con un disparo de primera luego de un pase filtrado de Matías Fernández.

Villa fue incluido en la lista preliminar de 55 jugadores de la selección colombiana con miras al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

La convocatoria del extremo de 30 años generó el cuestionamiento de la Defensoría del Pueblo colombiana por los antecedentes del futbolista, quien enfrentó procesos judiciales por violencia de género en Argentina.

Rivadavia certificó su victoria en la segunda parte con otros dos gritos de Arce, que aprovechó las falencias defensivas del equipo venezolano para asumir el liderato de artilleros de la Libertadores con ocho dianas.

El conjunto dirigido por Alfredo Berti es el máximo realizador de la competición con 12 goles en cinco presentaciones.

La Guaira maquilló el resultado a 10 minutos del final con un tiro libre de Juan Castellanos.

Más tarde se completaba la fecha con los encuentros Peñarol–Corinthians y Universidad Católica–Barcelona.

Medellín es sancionado por violencia en su estadio

La CONMEBOL castigó a Independiente Medellín con una multa de más de 100.000 dólares y cinco partidos como local a puertas cerradas por los hechos de violencia ocurridos en el estadio Atanasio Girardot durante el partido ante Flamengo por la cuarta jornada de la Libertadores.

Mediante un comunicado, el organismo informó que dio por terminado el encuentro y adjudicó la victoria por 3-0 al conjunto brasileño, al considerar que las condiciones de seguridad no permitieron continuar el compromiso tras los desmanes protagonizados por aficionados locales.

Con los tres puntos otorgados por reglamento, Flamengo sumó 13 y aseguró la primera posición del Grupo A. Medellín quedó segundo con siete unidades, una por delante de Estudiantes de La Plata.

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FUENTE: AP