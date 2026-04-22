Incendios en Georgia y Florida destruyen casi 50 casas y obligan a evacuar

Algunos de los incendios más grandes surgían entre Jacksonville, Florida, y sus alrededores, y a lo largo de la costa de Georgia. La sequía, la baja humedad y los fuertes vientos están avivando las llamas, y Florida enfrenta una de sus peores temporadas de incendios en décadas.

En el sureste de Georgia, se perdieron 47 viviendas el martes en un incendio forestal de rápida propagación, según Joey Cason, administrador del condado Brantley.

“Hubo literalmente evacuaciones en las que nuestra unidad de servicios médicos de emergencia sacaba a la gente del porche mientras el fuego estaba en su patio trasero”, declaró Cason a la emisora WJAX-TV.

Hubo evacuaciones en múltiples comunidades, indicó la Asociación Forestal de Georgia el miércoles en la mañana.

“Esta es una situación grave y en evolución”, señaló Tim Lowrimore, presidente y director ejecutivo de la asociación.

En Florida, se estaba desplegando equipo de extinción de incendios en todo el estado para que los recursos estén más cerca de los focos, indicó el comisionado estatal de Agricultura, Wilton Simpson.

“Florida tiene una de las peores temporadas de incendios quizá de los últimos 30 o 40 años, o está resultando ser así", sostuvo Simpson. "Llevamos 18 meses de sequía en todo el estado”.

Un incendio forestal interrumpió el servicio de trenes Amtrak el lunes en el noreste del estado. El servicio volvió a la normalidad el miércoles, según la portavoz de Amtrak, Beth Toll.

Una combinación peligrosa de baja humedad y vientos moderados mantendrá elevado el peligro de incendios el miércoles, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.

El humo se desplazó hacia Atlanta y Savannah (en el estado de Georgia) y Jacksonville (Florida). En algunas zonas más cercanas a los incendios se emitían advertencias sobre la calidad del aire.

La Agencia de Manejo de Emergencias del condado Atlanta-Fulton indicó que las condiciones de humo están previstas a persistir en toda el área de Atlanta el miércoles. Los peores incendios ardían a más de 322 kilómetros (200 millas) al sureste de la ciudad.

El alto riesgo de incendios está previsto a continuar todos los días hasta el viernes debido a las condiciones extremadamente secas, apuntó el servicio meteorológico.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP