Incendios forestales en el estado de Amazonas, en Brasil, afectan calidad del aire en Manaus

El puente Jornalista Phelippe Daou envuelto por el humo de los incendios forestales que inundan el aire en Manaos, en el estado de Amazonas, Brasil, el viernes 9 de octubre de 2026. (AP Foto/Edmar Barros) AP

La capital del estado de Amazonas suspendió el trabajo presencial en las oficinas administrativas municipales debido al deterioro de la calidad del aire. Se cancelaron las clases en las escuelas públicas y se instó a los residentes a usar mascarillas.

La ciudad indicó en un comunicado que la concentración de contaminantes promedió 196 microgramos por metro cúbico, muy por encima del rango normal de aproximadamente 3 a 9.

“Desde hace varios días, Manaus se ha visto afectada por un denso humo proveniente de incendios en municipios de otras zonas del estado de Amazonas y en otros estados”, informó la ciudad. “La grave situación se extiende más allá de la capital y amenaza la salud y la calidad de vida de miles de familias”.

Datos satelitales estatales y federales mostraban incendios cerca de Manaus y en el sur del estado de Amazonas, así como cerca de Santarem, en el vecino estado de Pará.

La Amazonía brasileña había registrado cerca de 33.556 focos de incendio este año hasta el jueves, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil. Esa cifra es casi un 50% más que en el mismo periodo de 2025, aunque alrededor de un 53% por debajo del promedio histórico.

Los incendios se han desplazado por la Amazonía desde que comenzó la temporada seca en junio. Al inicio de la temporada, se concentraban más al norte, en los estados de Roraima y Amapá. Más recientemente, han aumentado más al sur, cerca de Manaus, en el sur del estado de Amazonas y en torno a Santarem, en el estado de Pará.

Varios estudios indican que los efectos de El Niño en la región podrían ser más severos en 2027, cuando el patrón climático podría alterar la próxima temporada de lluvias de la selva tropical.

Funcionarios han instado a prepararse para la sequía, el calor y los incendios a medida que se desarrolla El Niño —un fenómeno climático cíclico que normalmente eleva las temperaturas e incrementa la sequía en la Amazonía—.

Durante El Niño de 2023 y 2024, las temperaturas subieron de 2 a 4 grados Celsius (de 3,5 a 7 grados Fahrenheit) por encima del promedio histórico del bosque tropical. Asociado con una sequía severa, el calor alimentó los peores incendios forestales de la Amazonía en dos décadas.

La Amazonía, que almacena enormes cantidades de dióxido de carbono y genera humedad atmosférica que ayuda a regular el clima mucho más allá de Sudamérica, es un ecosistema vital para el clima del mundo. La mayoría de los incendios forestales allí no son naturales, sino que los provocan los seres humanos.

El Ministerio de Medio Ambiente de Brasil informó que había desplegado brigadas contra incendios y aeronaves para ayudar a combatir los incendios en el estado de Amazonas. También indicó que había notificado a los propietarios de predios rurales para que adopten medidas para prevenir y combatir los incendios forestales.

“Se están intensificando las inspecciones sobre el terreno para frenar nuevos incendios e investigar el uso ilegal del fuego”, manifesó le ministerio.

El gobierno del estado de Amazonas no respondió a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP