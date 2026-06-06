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Incendio múltiple de embarcaciones pesqueras deja dos heridos en el suroeste de Ecuador

QUITO (AP) — Al menos ocho embarcaciones pesqueras se incendiaron el sábado en un puerto clave del Pacífico ecuatoriano dejando dos personas heridas, informaron las autoridades.

Un reporte oficial de la Secretaría de Gestión de Riesgos señaló que al momento se “ejecutan maniobras de contención para controlar la emergencia”, mientras la condición de los lesionados “continúa en evaluación”, al igual que el número de embarcaciones afectadas, agregó.

Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial sobre las causas del incendio.

The Associated Press solicitó información a la oficina de prensa de la secretaría que indicó que entregarán más detalles en las próximas horas.

Imágenes difundidas por medios ecuatorianos dejaron ver a pequeñas y grandes embarcaciones pesqueras envueltas en llamas, mientras una gigante columna de humo negro se extendía en la zona.

El Servicio Integrado de Seguridad confirmó que la alerta del incendio en un muelle pesquero del puerto de Manta, en la provincia de Manabí, se registró cerca del mediodía.

El acceso en la zona está restringido.

El puerto de Manta, ubicado 260 kilómetros al suroeste de la capital Quito, es considerado clave en la denominada ruta del Pacífico usada por bandas criminales locales para el tráfico de drogas hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Su operación ha expandido los niveles de violencia y criminalidad en esa y otras ciudades de la provincia costera.

Gremios de pescadores han denunciado ser víctimas de extorsiones y piratería por lo que han reclamado mayor control de las fuerzas de seguridad.

FUENTE: AP

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