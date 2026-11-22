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La causa del incendio está bajo investigación y las entregas a los clientes no se vieron afectadas, señaló Southern Natural Gas Company en un comunicado el domingo.

Fotos y videos publicados en redes sociales parecían mostrar llamas que se elevaban decenas de yardas (metros) por encima de los árboles cerca de Ward, con humo que se arremolinaba en el aire. Personas comentaron en redes sociales que el incendio era visible a kilómetros de distancia, al otro lado de la frontera estatal en Mississippi.

Southern Natural Gas indicó que “experimentó una liberación de gas natural y un incendio” en ese tramo del gasoducto alrededor de las 23:30, hora estándar del centro de Estados Unidos, el sábado. Los servicios de emergencia y el personal de la empresa aseguraron la zona y el fuego fue extinguido, agregó la compañía. La parte afectada del gasoducto fue cerrada y despresurizada.

La Agencia de Manejo de Emergencias del condado Sumter no respondió a un mensaje de voz en el que se solicitaba información.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP