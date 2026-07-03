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Incendio forestal al suroeste de Denver obliga a evacuar a miles y destruye más de 160 estructuras

PUEBLO, Colorado, EE.UU. (AP) — Un incendio forestal que arde al suroeste de Denver obligó a evacuar a miles de residentes y destruyó más de 160 estructuras para el viernes, al tiempo que vientos erráticos empujaban las llamas a través de dos condados de Colorado.

Un avión descarga agua sobre el incendio Aspen Acres, cerca de Colorado City, Colorado, el jueves 2 de julio de 2026. (Michael Seamans/The Gazette vía AP)
Un avión descarga agua sobre el incendio Aspen Acres, cerca de Colorado City, Colorado, el jueves 2 de julio de 2026. (Michael Seamans/The Gazette vía AP) AP

El incendio Aspen Acres es uno de unos 40 grandes incendios no contenidos que arden en su mayoría en el Oeste, avivados por meses de clima seco y una falta récord de nieve el invierno pasado en algunos lugares.

El personal de bomberos estaba recogiendo agua del embalse de Pueblo para combatir el incendio Aspen Acres, que se expandió durante la noche en 44 kilómetros cuadrados (17 millas cuadradas), lo que lo llevó a casi 272 kilómetros cuadrados (105 millas cuadradas) para el viernes, sin ningún grado de contención.

Se ordenó evacuar todo Colorado City, una comunidad no incorporada de unos 2.200 habitantes, así como los pueblos de Beulah, Rye y San Isabel, según la policía del condado Pueblo.

Unos 50 soldados de la Guardia Nacional serán enviados durante el viernes para ayudar a dotar de personal los puntos de control en carreteras de los condados Custer y Pueblo.

Los miembros de la Guardia también ayudarán a los guardabosques de parques estatales y se incorporan embarcaciones adicionales para mantener a los navegantes alejados de las operaciones de recolección de agua.

Los equipos de bomberos en el lado occidental de las Montañas Rocosas habían contenido cerca del 65% del incendio Snyder en la frontera Colorado/Utah, donde tres integrantes de un equipo Helitack murieron y otros dos resultaron heridos el fin de semana pasado cuando fueron alcanzados por las llamas.

El incendio Cottonwood, en el suroeste de Utah, había crecido a más de 380 kilómetros cuadrados (147 millas cuadradas) para el viernes, y el incendio Babylon, en la esquina sureste del estado, alcanzaba 344 kilómetros cuadrados (133 millas cuadradas).

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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