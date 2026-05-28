Incendio en escuela femenina en el centro de Kenia deja cifra desconocida de muertes

La policía indicó que se desplegaron equipos de búsqueda para localizar a todas las estudiantes de la Utumishi Girls School en la zona de Gilgil.
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GILGIL, Kenya (AP) — Un incendio en una escuela para niñas en el centro de Kenia ha causado un número desconocido de muertes.
La policía indicó que se desplegaron equipos de búsqueda para localizar a todas las estudiantes de la Utumishi Girls School en la zona de Gilgil.
El incendio se declaró a primera hora de la mañana en la zona de alojamiento del internado, y la causa no se ha determinado aún.
Los incendios en escuelas son habituales en internados en Kenia; algunos han sido provocados y otros se deben a fallas eléctricas.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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