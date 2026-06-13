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Incendio en almacén de California arde por 3er día y causa alertas por mala calidad del aire

TRACY, California, EE.UU. (AP) — Las autoridades de una ciudad del norte de California instaron el sábado a la población sensible al humo a permanecer en interiores, cuando los bomberos combaten por tercer día un incendio en un enorme almacén de equipos médicos.

Esta imagen, obtenida de una toma aérea en video, muestra una columna de humo negro que se eleva hacia el cielo tras un incendio en un almacén de equipos médicos en Tracy, California, el jueves 11 de junio de 2026. (KGO vía AP)
Esta imagen, obtenida de una toma aérea en video, muestra una columna de humo negro que se eleva hacia el cielo tras un incendio en un almacén de equipos médicos en Tracy, California, el jueves 11 de junio de 2026. (KGO vía AP) AP

La calidad del aire en el sur de Tracy, una ciudad de 100.000 habitantes donde el incendio del almacén de Medline arde desde el jueves, se encontraba en el rango de “insalubre”, según los monitores de aire.

Los bomberos esperan que los próximos días sigan luciendo ahumados en medio de un prolongado esfuerzo por extinguir el incendio dentro del edificio, indicó en un comunicado el jefe de bomberos del Condado South San Joaquin, Randall Bradley.

El departamento de bomberos local investiga el siniestro, y las autoridades se están reuniendo con representantes de la empresa, ingenieros estructurales y otras personas para evaluar el edificio, indicó Bradley.

Se estaban elaborando planes para que los empleados recuperaran sus vehículos del lugar. Por su parte, los bomberos instaron a la población a evitar la zona y a no tocar ni mover escombros del incendio.

Medline es un importante proveedor de productos médico-quirúrgicos como guantes de látex, mascarillas e instrumentos quirúrgicos.

El incendio en el almacén de 93.000 metros cuadrados (un millón de pies cuadrados), a unos 88,5 kilómetros (55 millas) al este de San Francisco, lanzó brasas que volaron durante millas.

Rociadores que funcionaban mal e hidrantes con poco o ningún caudal obstaculizaron los esfuerzos de los bomberos. El problema parecía estar en el sistema de supresión de incendios de la instalación y no en los suministros de agua de la ciudad, señalaron.

No se detectaron problemas cuando una empresa externa probó el sistema de rociadores en enero, informaron los bomberos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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