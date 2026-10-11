Incendio al norte de Los Ángeles provoca evacuaciones en partes de Santa Clarita

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El incendio había consumido 67 hectáreas (172 acres) hasta la noche del domingo, indicaron las autoridades. Estaba contenido en un 12%.

Las autoridades iniciaron una investigación sobre la causa del incendio, que se desató la tarde del domingo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP