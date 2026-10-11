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Incendio al norte de Los Ángeles provoca evacuaciones en partes de Santa Clarita

SANTA CLARITA, California, EE.UU. (AP) — Un incendio forestal de rápida propagación al norte de Los Ángeles llevó a las autoridades a ordenar el domingo evacuaciones para algunas zonas de la ciudad de Santa Clarita.

El incendio había consumido 67 hectáreas (172 acres) hasta la noche del domingo, indicaron las autoridades. Estaba contenido en un 12%.

Las autoridades iniciaron una investigación sobre la causa del incendio, que se desató la tarde del domingo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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