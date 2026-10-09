¡FOTOS INÉDITAS! Exmayor del MININT aparece comiendo carne y tomando vino con hijo de Fidel Castro

Las imágenes fueron publicadas el 8 de octubre por el periodista independiente Mag Jorge Castro , quien aseguró que forman parte de un archivo de documentos y fotografías facilitado por el influencer cubano Alain Paparazzi .

En las escenas, Bolufé aparece compartiendo una comida privada con Alexis Castro, en un ambiente alejado de las actividades oficiales del Gobierno cubano.

Las fotografías muestran una mesa con carne, ensalada, copas de vino y diferentes bebidas , mientras uno de los hijos de Fidel Castro prepara alimentos sobre una plancha.

El material constituye la primera entrega de una investigación periodística denominada “Archivo Bolufé” , que promete revelar nuevos detalles sobre las relaciones del exmilitar con integrantes de la familia Castro y otras figuras vinculadas al poder en Cuba.

Uno de los aspectos más llamativos de las fotografías es la vestimenta de Rogelio Bolufé.

El exoficial aparece con una chaqueta verde olivo, insignias rojas en el cuello y una gorra militar, mientras participa en el encuentro privado.

Por su parte, Alexis Castro Soto del Valle, hijo de Fidel Castro, aparece sentado a la mesa y en otras imágenes preparando y sirviendo carne sobre una plancha.

La secuencia muestra diferentes momentos de la reunión, incluida la preparación de los alimentos y la convivencia entre los participantes.

Las fotografías no permiten establecer por sí solas la fecha exacta del encuentro, el lugar donde ocurrió ni el motivo de la reunión.

Sin embargo, muestran una relación personal entre el exmilitar y el entorno familiar de Fidel Castro que ya había sido mencionada anteriormente por Bolufé.

¿Quién es Rogelio Bolufé y cuál era su relación con Fidel Castro?

Rogelio Bolufé Izquierdo fue mayor del Ministerio del Interior de Cuba, institución encargada de la seguridad interna y de diferentes estructuras policiales y de inteligencia del país.

Según su propio testimonio, durante más de 15 años formó parte del entorno de seguridad personal de Fidel Castro.

Esa trayectoria le habría permitido mantener contacto directo con integrantes de la familia del gobernante y con funcionarios de alto nivel.

Tras establecerse en Estados Unidos, Bolufé comenzó a participar en entrevistas donde relató experiencias de su etapa militar y ofreció opiniones sobre el sistema político cubano.

En febrero de 2020 apareció en el programa del periodista Jaime Bayly, donde reconoció que Cuba era una dictadura y criticó el sistema político.

No obstante, también defendió su identidad como militar.

“No he desertado, ni desertaré, porque me siento orgulloso de lo que soy”, afirmó entonces.

Su cercanía con Sandro Castro, nieto de Fidel

La relación de Bolufé con la familia Castro no se limita a Alexis.

El exmilitar también ha reconocido públicamente sus vínculos con Sandro Castro, hijo de Alexis y nieto de Fidel Castro.

En julio de 2026, durante una entrevista con el diario independiente 14ymedio, aseguró que continuaba manteniendo comunicación con Sandro.

“Siempre la he mantenido, es mi familia”, respondió cuando le preguntaron por esa relación.

Posteriormente, en declaraciones a Telemundo 51, Bolufé fue todavía más explícito.

“Sandro es mi ahijado y, desde mi perspectiva y mi visión, es un gran luchador por la libertad”, afirmó.

Estas declaraciones muestran que el exmayor mantiene una valoración personal favorable de Sandro, pese a sus críticas públicas contra el sistema político cubano.

Bolufé también habló sobre “El Cangrejo”, nieto de Raúl Castro

Durante sus entrevistas, el exmilitar también se refirió a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”, nieto de Raúl Castro.

Bolufé lo describió como una figura con importantes recursos y capacidad de influencia dentro de las estructuras militares cubanas.

“Tiene la preparación, los recursos, los medios y una jerarquía militar muy grande”, aseguró.

Y añadió:

“Si alguien tiene la capacidad de lograr las cosas, no es Díaz-Canel, es él”.

La afirmación refleja la percepción personal de Bolufé sobre el peso político y militar que atribuye al nieto de Raúl Castro, pero no constituye una confirmación independiente de que Rodríguez Castro tenga un papel formal como sucesor del actual gobernante cubano.

De exmayor del MININT a detenido por ICE en Miami

La historia reciente de Rogelio Bolufé también ha estado marcada por sus problemas migratorios en Estados Unidos.

El 17 de agosto de 2025, el exmilitar fue arrestado en Miami-Dade bajo una acusación relacionada con posesión de cocaína.

Ese cargo fue retirado posteriormente.

Sin embargo, Bolufé quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), donde permaneció aproximadamente diez meses.

Finalmente, el 1 de junio de 2026, fue deportado a Ecuador.

La expulsión llamó la atención porque el exmilitar no fue enviado directamente a Cuba.

Después se trasladó a México, país donde aseguró tener residencia.

Bolufé denunció represalias durante su detención migratoria

Tras su deportación, el antiguo oficial del MININT cuestionó el procedimiento seguido por las autoridades estadounidenses.

Bolufé sostuvo que fue expulsado sin recibir una notificación previa adecuada.

También planteó que su deportación pudo estar relacionada con su participación en protestas y una huelga de hambre mientras permanecía bajo custodia migratoria.

Estas afirmaciones corresponden a la versión del exmilitar y no establecen por sí solas que las autoridades estadounidenses hayan actuado como represalia.

El caso generó atención por tratarse de una persona que había pertenecido a estructuras de seguridad vinculadas al antiguo gobernante cubano y que posteriormente residió en Estados Unidos.

“Archivo Bolufé”: anuncian nuevas revelaciones sobre el entorno de los Castro

El periodista Mag Jorge Castro presentó las fotografías como el inicio de una serie de publicaciones.

Según explicó, el material recibido de Alain Paparazzi incluye imágenes y documentos relacionados con diferentes figuras del poder cubano.

Entre los temas que el periodista anunció para próximas entregas figuran:

Fotografías de Fidel Castro y su entorno familiar.

Relaciones con figuras vinculadas a círculos empresariales del Gobierno.

Personas relacionadas con la presencia cubana en Venezuela.

Otros materiales sobre las conexiones personales del exmayor Bolufé.

Hasta que esas publicaciones sean difundidas y examinadas, no es posible anticipar qué demostrarán los documentos restantes.

También publican fotografías de Fidel y Raúl Castro en un yate

Las imágenes de Bolufé coinciden con la difusión de otro conjunto fotográfico relacionado con la familia Castro.

El periodista independiente José Luis Tan Estrada publicó fotografías atribuidas a jornadas privadas de pesca y recreación de Fidel y Raúl Castro a bordo de un yate.

Según explicó, el material también fue facilitado por Alain Paparazzi.

Las imágenes muestran a los antiguos gobernantes acompañados de otras personas durante actividades marítimas.

Entre los participantes identificados por el periodista aparece Vilma Espín, esposa de Raúl Castro.

En algunas escenas se observan capturas de peces de gran tamaño y equipamiento utilizado para la pesca.

Sin embargo, las publicaciones no establecen de manera verificable las fechas, ubicaciones exactas ni autores originales de las fotografías.

Imágenes privadas reabren el debate sobre los privilegios de la élite cubana

La difusión de ambos archivos ha generado cuestionamientos sobre el estilo de vida de figuras relacionadas con el poder en Cuba.

Los periodistas que publicaron las imágenes destacan el contraste entre las actividades recreativas y las condiciones de vida que durante décadas ha enfrentado buena parte de la población.

En el caso de las fotografías del yate, algunos usuarios cuestionaron el costo del equipamiento y de las embarcaciones.

Otros sugirieron que determinadas especies capturadas podrían corresponder a fauna protegida, aunque esa identificación no ha sido confirmada mediante una evaluación especializada.

Las imágenes, por sí solas, tampoco permiten determinar el origen de los recursos utilizados para financiar esas actividades.

Una relación que Bolufé nunca ha ocultado

Aunque las fotografías fueron presentadas como inéditas, la cercanía personal de Rogelio Bolufé con integrantes de la familia Castro ya había sido reconocida públicamente por el propio exmilitar.

Sus declaraciones sobre Alexis, Sandro Castro y Raúl Guillermo Rodríguez Castro reflejan vínculos que han continuado generando interés después de su salida de Cuba.

La publicación del llamado “Archivo Bolufé” añade ahora material visual a esa historia.

Y abre nuevas interrogantes sobre las relaciones personales que mantuvo un antiguo oficial del MININT con el entorno de Fidel Castro, antes de su llegada a Estados Unidos y de su posterior deportación.

Por ahora, las fotografías documentan un encuentro privado entre Bolufé y Alexis Castro, pero no permiten establecer acuerdos políticos, negocios o actividades ilícitas entre ambos.

La expectativa se concentra ahora en los próximos materiales que el periodista independiente asegura que forman parte del archivo.