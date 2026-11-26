Los capturados fueron identificados como Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía y señalados del presunto delito de secuestro extorsivo, por el que se exponen a una pena de hasta 50 años de cárcel. Ninguno aceptó los cargos.

Según la fiscalía, los capturados ingresaron al supermercado de Cartagena el martes hacia las 8.30 de la mañana, hora local, con armas de fuego de largo alcance y elementos explosivos, donde “mantuvieron retenidas en contra de su voluntad a 87 personas”.

Los presuntos captores habrían pedido a través de un panfleto 7.000 millones de pesos (aproximadamente 1,93 millones de dólares), dos camionetas blindadas y el despeje de una vía de la ciudad para huir.

La Fiscalía señaló que, para obligar al cumplimiento de sus exigencias, los dos hombres presuntamente utilizaron a las víctimas como “escudos humanos” y les pusieron “explosivos simulados para aumentar la tensión” a la vez que ubicaron otros explosivos en las puertas del supermercado.

Los rehenes habrían sido amenazados con ser asesinados en caso de que los captores no recibieran el dinero de la extorsión o las autoridades ingresaran al comercio, agregó la Fiscalía. En medio de la negociación con las autoridades, que no informaron haber accedido a sus pretensiones, fueron liberadas 11 personas.

Las otras 76 personas que aún permanecían retenidas fueron rescatadas en la madrugada del miércoles tras 17 horas cuando las fuerzas militares y de policía ingresaron al supermercado. La Fiscalía indicó que Torres y Mejía fueron capturados en flagrancia durante el operativo y que murió Jailer Humberto Muñetón, otro posible implicado, quien habría actuado como coordinador del secuestro.

Indira Lambis, quien se identificó ante la prensa local como esposa de Muñetón, sostuvo que su esposo era parte de los rehenes y que sólo ingresó al supermercado a comprar alimentos.

Ante los cuestionamientos, el Ministerio de Defensa indicó el miércoles en un comunicado que, de acuerdo con información preliminar, el abatido se encontraba “custodiando a los secuestrados, portando armas y con características de vestimenta similares a las de los demás delincuentes”.

El operativo de rescate fue defendido por el presidente Abelardo de la Espriella, quien lo calificó de “impecable”.

En un video divulgado en su cuenta de X, De la Espriella mostró el cuerpo sin vida de un hombre vestido de negro con lo que parece ser un chaleco antibalas. “Así van a terminar todos los que se atrevan a desafiar al Estado y hacerle daño a nuestra gente”, aseguró mientras señalaba al hombre en el suelo.

De la Espriella aseguró que los delincuentes querían originalmente asaltar un vehículo de transporte de caudales en la zona de Cartagena, pero su presencia fue alertada por las cámaras de seguridad y, al sentirse rodeados, entraron al supermercado y tomaron rehenes.

La Fiscalía indicó que durante el operativo le fueron incautados a Torres dinero en efectivo y armas automáticas, cuyos balines serán sometidos a análisis de balística.

FUENTE: AP