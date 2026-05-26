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Implosión de tanque en planta de pulpa y papel en Washington deja varias personas muertas

LONGVIEW, Washington, EE.UU. (AP) — La implosión de un tanque químico en una planta de pulpa y papel ocurrida el martes en el estado de Washington dejó un número no revelado de muertos, confirmaron las autoridades locales y directivos de la empresa.

Exterior de la planta procesadora de papel Nippon Dynawave Packaging Co., tras la implosión de un tanque químico, el martes 26 de mayo de 2026, en Longview, Washington. (Foto AP/Claire Rush)
Exterior de la planta procesadora de papel Nippon Dynawave Packaging Co., tras la implosión de un tanque químico, el martes 26 de mayo de 2026, en Longview, Washington. (Foto AP/Claire Rush) AP

En un comunicado conjunto, Nippon Dynawave Packaging Co. y las fuerzas del orden locales indicaron que la ruptura del tanque causó “múltiples lesiones críticas”, además de víctimas mortales.

Las autoridades señalaron que no había una amenaza inmediata para el público.

Mike Gorsuch, jefe de batallón del departamento de bomberos en Longview, Washington, lo describió como una “escena con un gran número de víctimas”. Explicó que los equipos de primera respuesta descontaminaron a los pacientes y los trasladaron a hospitales en Longview y Vancouver, Washington.

La instalación de Nippon Dynawave Packaging Co. es una planta de pulpa y papel y de envasado de líquidos que fabrica material para pañuelos de papel, papel de impresión, vasos, platos, cajas de cartón y otros productos. Emplea a unas 1.000 personas, según el Departamento de Ecología del Estado de Washington.

Unos 40 bomberos y paramédicos acudieron al lugar, junto con un equipo regional de materiales peligrosos, indicó Gorsuch. El incidente se reportó a las 7:19 de la mañana

Hasta el momento, Nippon Dynawave no ha respondido a una solicitud de comentarios.

En otros hechos, miles de residentes del sur de California seguían evacuados el martes debido a un tanque químico dañado en una planta aeroespacial.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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