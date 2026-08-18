Imágenes de la NASA muestran cráter causado por un cohete de SpaceX que chocó en la Luna

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Esta composición, elaborada con fotos proporcionadas por la NASA el martes 18 de agosto de 2026 y tomadas por el Orbitador de Reconocimiento Lunar, muestra imágenes del antes (a la izquierda) y el después de un cráter reciente en la Luna, creado por una colisión de un cohete de SpaceX. (NASA vía AP) AP

La agencia espacial difundió el martes fotos del antes y el después de la zona del impacto.

La etapa superior del cohete Falcon se estrelló contra la Luna a 8.700 km/h (5.400 mph) el 5 de agosto, tras haber vagado por el espacio durante más de un año. Había lanzado en 2025 un par de módulos privados de alunizaje con experimentos e incluso un diminuto rover, como parte del plan de la NASA para comercializar la exploración lunar.

A partir de estas nuevas fotos del Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA, el cráter reciente parece tener 18 metros (60 pies) de ancho y menos de 3 metros (10 pies) de profundidad, indicaron científicos.

Se ven con claridad vetas oscuras y brillantes que salen desde el cráter como alas de mariposa. Las líneas más oscuras representan material excavado que estaba cerca de la superficie y que fue moldeado por viento solar, rayos cósmicos e impactos de micrometeoritos durante milenios. Los rayos más brillantes indican rocas y tierra recientes que fueron arrojadas desde más abajo.

La nave fotografió el cráter una semana después de la colisión desde 96 kilómetros (60 millas) de altura, mientras avanzaba a 1,6 kilómetros (1 milla) por segundo. Los controladores de vuelo tuvieron que inclinar la nave para que sus cámaras apuntaran hacia la escena del impacto.

La sonda completa una órbita polar lunar cada dos horas, mientras la Luna rota debajo. Pasaron seis días antes de que la escena del choque quedara a la vista.

La nave Danuri de Corea del Sur fue la primera en llegar a la zona para transmitir fotos. ___ El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido. FUENTE: AP