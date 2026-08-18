TRAGEDIA EN MANZANILLO: dos jóvenes mueren en un accidente de moto y una caravana despide a las víctimas

La muerte de dos jóvenes en un accidente de motocicleta ocurrido en Manzanillo, provincia de Granma , ha provocado una profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos, que durante las últimas horas inundaron las redes sociales con mensajes de despedida.

Las víctimas fueron identificadas por numerosos usuarios como Melani Mompié y Félix Zayas Lastres , este último conocido cariñosamente entre sus allegados como “Felito” .

Testimonios difundidos por residentes señalan que ambos viajaban en una motocicleta cuando ocurrió el accidente.

Sin embargo, hasta el momento no se ha divulgado un informe oficial que permita establecer con precisión las circunstancias del siniestro .

Una de las versiones difundidas en redes sociales sostiene que la motocicleta en la que viajaban los jóvenes impactó contra un poste en las inmediaciones del parque Berto , en Manzanillo.

Tras la colisión, el vehículo habría continuado desplazándose hasta una zona próxima a una tabaquería.

Estos detalles proceden de testimonios publicados por residentes y no han sido confirmados oficialmente por las autoridades.

Tampoco se conoce públicamente qué pudo provocar que el conductor perdiera el control de la motocicleta.

Las víctimas eran conocidas en la Vuelta del Caño

Diversas publicaciones señalan que Melani y Félix residían en la zona conocida como Vuelta del Caño, en Manzanillo.

Algunos usuarios indicaron que tenían 17 y 23 años, respectivamente.

Sin embargo, las edades tampoco han podido ser verificadas de manera independiente.

Precisamente la juventud de las víctimas ha sido uno de los elementos que mayor impacto generó entre quienes conocían a ambos.

“Ha sido un golpe fuerte para todos”

Las redes sociales se convirtieron rápidamente en un espacio de despedida.

Amigos y conocidos publicaron fotografías, recuerdos y mensajes de condolencias dirigidos a las familias.

“EPD amigos míos, ha sido un golpe fuerte para todos. Yo no me lo creo que ya no estén entre nosotros”, escribió una allegada.

En otro mensaje añadió:

“Melani y Félix, los queremos mucho, nunca los olvidaremos”.

Otros usuarios expresaron su incredulidad por la muerte de dos personas tan jóvenes.

“EPD Felito, Dios te tenga en la gloria. Qué dolor tan grande le has dejado a todos los que te conocíamos”, escribió otra residente.

El accidente reabre el debate sobre motocicletas y motorinas

La tragedia también provocó comentarios sobre la seguridad vial en Manzanillo.

Varios residentes denunciaron que resulta frecuente observar a jóvenes desplazándose en motocicletas y motorinas de manera peligrosa por algunas calles de la ciudad.

Algunos cuestionaron además la eficacia de los controles destinados a prevenir conductas de riesgo.

No obstante, no existe información oficial que permita afirmar que Melani y Félix estuvieran participando en una carrera, conduciendo a exceso de velocidad o realizando alguna maniobra peligrosa antes del accidente.

Determinar las causas corresponde a las autoridades encargadas de investigar el siniestro.

“Nosotras las madres somos las que sufrimos”

Entre las numerosas reacciones, algunos de los mensajes más emotivos provinieron de madres que expresaron solidaridad con las familias.

“Nosotras las madres somos las que sufrimos”, escribió una mujer.

Otros comentarios lamentaron que dos jóvenes “llenos de vida” hayan muerto de manera repentina.

Decenas de usuarios enviaron condolencias y pidieron que la tragedia sirva como un llamado a extremar las precauciones al conducir motocicletas y motorinas.

Una caravana de motociclistas recorrió Manzanillo para despedirlos

El último adiós a Melani y Félix estuvo marcado precisamente por las motocicletas.

Un video compartido posteriormente en Facebook muestra una numerosa caravana de motoristas recorriendo las calles de Manzanillo como parte de la despedida a los dos jóvenes.

Las imágenes muestran a decenas de motocicletas avanzando juntas por una de las vías de la ciudad.

El homenaje adquirió un fuerte simbolismo debido a las circunstancias en las que ambos perdieron la vida.

Manzanillo despide a Melani y Félix

Mientras se esperan posibles detalles oficiales sobre las causas del accidente, familiares, amigos y vecinos continúan despidiendo a las víctimas en redes sociales.

La tragedia vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la seguridad vial y la prudencia al conducir motocicletas, especialmente entre los jóvenes.

Por ahora, lo que predomina en Manzanillo es el dolor por la pérdida repentina de Melani Mompié y Félix Zayas Lastres, dos jóvenes cuya muerte ha provocado numerosas muestras de pesar en la comunidad.