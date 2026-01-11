Iglesia de Minneapolis celebra misa de "Lamento y Esperanza" en medio de redadas migratorias

"Gracias por venir esta mañana. Reunirse es algo muy, muy importante, especialmente en estos momentos. Ha sido una semana difícil", señaló el reverendo Hierald Osorto, pastor de la Iglesia Luterana de San Pablo en St. Paul.

La misa se llevó a cabo en un momento en que Minneapolis se encuentra bajo los reflectores como el más reciente foco de la batida migratoria del presidente Donald Trump. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) ha enviado a cerca de 2.000 agentes y oficiales a la región como parte de una demostración de fuerza, lo que ha desatado el miedo en las comunidades inmigrantes de la ciudad y una fuerte oposición entre los activistas.

La iglesia, que ministra activamente a una congregación de mayoría inmigrante, se ubica en un vecindario que ha sido escenario de intensas redadas migratorias desde que el DHS puso su atención en la ciudad. También se encuentra a tan sólo 2,4 kilómetros (1,5 millas) de la cuadra en donde Renee Good fue baleada el miércoles por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés), intensificando las tensiones.

En muchos aspectos, fue una típica misa dominical, con velas encendidas, alabanzas y comunión.

Pero fuera de la iglesia, los agentes de inmigración patrullaban el vecindario, deteniendo a personas mientras los activistas hacían sonar silbatos y golpeaban tambores con la esperanza de detenerlos.

Elementos de seguridad de la iglesia vigilaban las puertas, controlando los ingresos.

Dentro del templo, los feligreses encendían velas e intercambiaban saludos entre sonrisas y abrazos. Una estatua de Nuestra Señora de Guadalupe se encuentra al frente de la iglesia.

Los voluntarios repartieron folletos que incluían información sobre la misa, las alabanzas que se cantarían y las oraciones que se ofrecerían. En la portada había un dibujo de una mujer sosteniendo un saco con las palabras: "La justicia es para todos: ¡Derechos para los inmigrantes ahora!".

La iglesia ha sido parte de la comunidad desde hace mucho tiempo. Osorto asegura que comenzó con una congregación predominantemente sueca con misas en sueco. A medida que los tiempos cambiaron, los servicios pasaron a ser en sueco e inglés, luego solo en inglés. Hoy en día, es una mezcla de español e inglés que Osorto intercala sin esfuerzo.

Una oración por Good

Osorto dijo una oración por Good. Destacó que notó una ligera disminución en la asistencia del domingo, pero aún así, estaba complacido con la participación, tomando en cuenta la situación que atraviesa la congregación.

"Creo que es importante que la gente se dé cuenta de que lo que ha sucedido aquí en las Ciudades Gemelas nos ha cambiado para el resto de nuestras vidas", declaró al concluir la misa.

Muchas personas en la comunidad no están yendo a trabajar y tienen miedo de salir incluso al supermercado, señaló Anna Amundson, quien pertenece a la congregación.

"Mucha gente tiene miedo de hacer las cosas básicas, y por eso creo que es aún más impresionante que la gente siga viniendo a la iglesia. Esta comunidad es importante para la gente, y creo que se puede ver eso", afirmó. "Las personas en nuestra congregación tienen miedo".

Entre los asistentes estuvo Lizete, una inmigrante que se negó a dar su nombre completo por miedo de las autoridades migratorias. Aseguró que conoce a personas que han sido detenidas por el ICE. Agregó que llegó a la ciudad hace casi dos décadas acompañada de su hija, entonces de 2 años de edad. Se preocupa por ambas.

Pensó en quedarse en casa, pero dijo que estar sola únicamente aumenta sus preocupaciones. En cambio, encontró fortaleza en el apoyo de la iglesia.

"Aquí tengo a mi gente, que está cerca de mí, y siento su verdadero apoyo", expresó.

"Nada te turbe, nada te espante"

Una de las alabanzas del domingo — "“Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta." — le dio inspiración y fuerza.

La iglesia también sirve como un centro para otros grupos que quieren realizar eventos. Más tarde el domingo, decenas de personas se reunieron en el lugar para una vigilia en la que ensayaron canciones y luego caminaron por la comunidad cantando en oposición a las redadas migratorias.

En otra parte de la iglesia, otras personas se reunieron para hacer flores de papel que generalmente se llevan durante las procesiones previas a la Navidad. Ahora se están utilizando en protestas contra las redadas migratorias.

José Luis Villaseñor habló durante la misa dominical y le pidió a los presentes que recordaran su valentía. Al finalizar el servicio, reconoció la intensidad de lo que sucede en la comunidad, pero aseguró que muchos feligreses habían venido de otros países y habían pasado por conflictos.

"Quiero que, a través de la lectura que tuvimos hoy, recordemos que podemos superar esto juntos, no solos, porque somos muy valientes y resilientes", afirmó.

