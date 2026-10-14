ICE rechaza pedido de que cámaras corporales se activen automáticamente

La agencia rechazó la recomendación y sostuvo que el uso de cámaras que se activan automáticamente cuando un agente desenfunda su arma o activa la sirena de un vehículo podría plantear riesgos para la privacidad.

El ICE ha quedado bajo intenso escrutinio después de numerosos incidentes en los que agentes han abierto fuego durante operativos y la agencia ha afirmado que estaban bajo amenaza, pero los agentes no llevaban cámaras corporales. Los críticos señalan que las cámaras podrían ayudar a exigir responsabilidades a los agentes y promover la transparencia en un momento en que la agencia opera a un ritmo elevado en todo el país y enfrenta crecientes acusaciones de uso excesivo de la fuerza.

El informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental abarca el periodo de febrero de 2025 a septiembre de este año. El informe, elaborado a solicitud de miembros demócratas del Congreso, profundiza en las políticas que rigen el uso de cámaras corporales por parte del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, y detalla mejoras que ambas agencias pueden realizar para fortalecer sus programas. Pero no abordó ninguno de los tiroteos en los que estuvo involucrado el ICE y que han centrado la atención en el uso de cámaras corporales por parte de la agencia, como las muertes a tiros de Renee Good en Minneapolis o de Lorenzo Salgado Araujo en Houston.

La entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció en febrero que a cada agente desplegado en Minneapolis se le entregarían cámaras corporales. Noem, quien posteriormente fue despedida por Trump, indicó que los agentes de todo el país las recibirían a medida que hubiera fondos disponibles.

Más tarde, el departamento recibió 20 millones de dólares del Congreso para completar el plan de despliegue de cámaras corporales del ICE. Pero luego ocurrió el tiroteo de julio contra Salgado Araujo, cuando agentes del ICE dispararon y mataron al hombre mexicano que vivió en Estados Unidos durante más de 35 años. Esos agentes no llevaban cámaras corporales, lo que planteó interrogantes sobre por qué la agencia aún no había entregado las cámaras a los agentes en el terreno.

Seguridad Nacional señaló tras la muerte de Salgado Araujo que las cámaras corporales se habían desplegado en más de la mitad de las oficinas de campo del ICE y que el resto las recibiría en los siguientes 60 días. En el informe, Seguridad Nacional (DHS) indicó que todas las oficinas del ICE habían recibido las cámaras corporales al 5 de agosto y que los agentes estaban recibiendo capacitación sobre su uso.

En un comunicado el miércoles, el DHS afirmó que, aunque habían comprado dispositivos para todos los agentes del ICE en todo el país, la capacitación requerida aún estaba en curso y que esperaban terminarla “pronto”.

El DHS rechaza la grabación automática y cita preocupaciones de privacidad

El informe recomendó que el ICE adopte medidas adicionales como la “activación automatizada de la cámara”, que, según indicó, sería particularmente útil en situaciones en las que “incidentes inesperados y no planificados, no relacionados con operaciones sensibles, resulten en el uso de la fuerza por parte del personal o contra el personal”. El informe señaló que esto mejoraría la transparencia y la confianza pública. Pero el DHS discrepó y argumentó que las cámaras que se activan automáticamente podrían derivar en “la grabación no autorizada de interacciones sensibles con informantes o víctimas”. La agencia indicó que las cámaras corporales deben encenderse al inicio de actividades de control planificadas con antelación.

Confusión sobre las cámaras impidió que una oficina del ICE las usara

El informe también indicó que algunos de los agentes con los que hablaron, tanto del ICE como de la Patrulla Fronteriza, estaban confundidos sobre cuándo debían activar las cámaras. Por ejemplo, algunos agentes dijeron a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental que no sabían si debían activar las cámaras durante registros de vehículos o al trasladar a detenidos. El informe señaló que, en una oficina del ICE, el personal tenía tanta incertidumbre sobre cuándo se suponía que debían usar las cámaras que no habían comenzado a utilizarlas incluso después de haber recibido capacitación.

El informe también determinó que ninguna de las dos agencias había actualizado los planes que supervisan sus programas de cámaras corporales, aun cuando su personal había crecido de manera significativa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP