Hutíes respaldados por Irán toman otra ciudad en Yemen y avanzan hacia Taiz

Un hombre camina en una fábrica de esponjas dañada en Saná, Yemen, el domingo 4 de octubre de 2026. (AP Foto/Osamah Abdulrahman) AP

La caída de la ciudad de Turbah ocurrió el domingo, poco antes de que el gobierno reconocido internacionalmente anunciara una importante operación militar contra los hutíes. La escalada entre Arabia Saudí y los hutíes ha reavivado la guerra civil de Yemen tras un alto el fuego de cuatro años.

Turbah se encuentra en una carretera principal que enlaza la capital provincial de Taiz con la ciudad portuaria de Adén, que funciona como sede provisional del gobierno con apoyo internacional. Durante años, la ciudad fue un puesto importante para las fuerzas gubernamentales que defendían Taiz de los hutíes.

Los hutíes tomaron antes varias aldeas y zonas en las afueras de Taiz en una serie de avances, allanando el camino para cercar la tercera ciudad más grande de Yemen.

Los rebeldes respaldados por Irán avanzaron deprisa por la costa occidental del país, ante el mar Rojo, a principios de septiembre. Capturaron la ciudad estratégica de Moca y varias islas del mar Rojo, conquistas que les permitieron controlar el lado yemení del estrecho de Bab al-Mandeb, un crucial cuello de botella por el que transita el 12% del comercio mundial.

En su anuncio del domingo, el gobierno respaldado por Arabia Saudí indicó que estaba movilizando tropas en las zonas controladas por el gobierno.

Rashad al-Alimi, jefe del Consejo de Liderazgo Presidencial gobernante, afirmó en un discurso televisado que las operaciones buscaban “recuperar los territorios restantes” controlados por los hutíes. Instó a la comunidad internacional a brindar apoyo a su gobierno.

Horas después de la declaración de al-Alimi, un portavoz militar saudí, el mayor general Turki al-Malki, prometió “pleno apoyo operativo” a las fuerzas del gobierno yemení, hasta que los hutíes sean “eliminados”.

Al-Malki también subrayó el derecho de Arabia Saudí a tomar todas las medidas necesarias para disuadir a los rebeldes, que continuaron disparando misiles y drones contra el reino como parte de la escalada de casi tres meses que reavivó la guerra civil de Yemen.

El más reciente repunte comenzó a mediados de julio, cuando los hutíes acusaron a Arabia Saudí de bombardear el aeropuerto de Saná, la capital de Yemen controlada por los rebeldes, para impedir el aterrizaje de un vuelo iraní no autorizado. Los rebeldes respondieron con ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí y contra las fuerzas del gobierno yemení en el país.

También anunciaron un bloqueo al transporte marítimo saudí en el mar Rojo y atacaron varios buques vinculados a Arabia Saudí.

Luego, en septiembre, intensificaron su campaña, avanzando a la fuerza por la costa del mar Rojo en su mayor toma de territorio en años.

La toma de Turbah “probablemente restringirá de forma severa la capacidad de las fuerzas alineadas con el gobierno yemení para reforzar y reabastecer las posiciones de primera línea” en toda la provincia de Taiz y en la capital provincial de Taiz, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios con sede en Washington.

“Interrumpir el reabastecimiento tiene valor militar, por supuesto, pero controlar todas las carreteras de entrada y salida de las zonas al norte de Turbah también impide que las fuerzas gubernamentales se retiren de la ciudad”, escribió el centro de estudios en un análisis del domingo.

La escalada ha reavivado la guerra civil de Yemen, que comenzó en 2014 cuando los hutíes descendieron desde su bastión norteño, capturaron Saná y obligaron al gobierno a huir al exilio en Arabia Saudí. La guerra creó uno de los peores desastres humanitarios del mundo y mató a más de 150.000 personas.

El más reciente episodio de violencia ha matado a más de 800 personas y herido a más de 3.600, según Naciones Unidas. El repunte obligó a más de 145.000 personas a huir de sus hogares dentro de Yemen, de acuerdo con la agencia de migración de la ONU. Más de 3.000 personas más huyeron por mar hacia Yibuti, informó la agencia.

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Magdy informó desde El Cairo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP