Hutíes respaldados por Irán reivindican nuevos ataques en Arabia Saudí y aeropuerto de Adén

Un yemení desplazado lee un diario en el campamento de Al-Firdaws, en Ras Imran, en las afueras de Adén, Yemen, el 5 de octubre de 2026. (AP Foto/Abdulnasser Alseddik) AP

El portavoz militar de los hutíes, el general de brigada Yahya Saree, afirmó en redes sociales que los rebeldes dispararon misiles balísticos y drones en ataques dirigidos contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en la capital, Riad, pero no aportó pruebas.

Los vuelos con origen y destino en el aeropuerto se interrumpieron brevemente, según Flightradar24, una web de seguimiento del tráfico aéreo.

Saree indicó que el aeropuerto de Abha, un objetivo frecuente de drones y misiles hutíes, fue atacado. Los rebeldes también aseguraron haber alcanzado una base aérea en la ciudad de Khamis Mushait y dos bases militares en Najran y Asir. Todas están en el suroeste de Arabia Saudí y cerca de la frontera con Yemen.

El portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudí para luchar contra los hutíes, el general de división Turki al-Malki, señaló que interceptaron y destruyeron un misil balístico al norte de Riad.

En los últimos días, Arabia Saudí y fuerzas yemeníes aliadas lanzaron una gran ofensiva terrestre y aérea contra los hutíes en un intento por recuperar el territorio capturado por los rebeldes hace aproximadamente un mes a lo largo de la costa occidental yemení del mar Rojo y en el estrecho de Bab el-Mandeb. Esas posiciones dieron al grupo una ventaja en la vigilancia del tráfico marítimo mientras tratan de imponer un bloqueo a los buques saudíes.

Las autoridades indicaron el lunes que fuerzas de la coalición liderada por Riad recuperaron varias zonas clave alrededor del estrecho.

Desde entonces, los combates se han centrado en la localidad clave de Dhubab y sus alrededores, a unos 54 kilómetros (33,5 millas) al sur de la ciudad portuaria de Mokha, según los hutíes y el gobierno yemení.

También se reportaron enfrentamientos en el distrito de Waziayah, en el suroeste de la provincia de Taiz, que conecta las tierras altas montañosas de Yemen con el mar Rojo y domina carreteras hacia el estrecho de Bab el-Mandeb.

Hutíes atacan el aeropuerto de Adén con misiles

Los hutíes también dijeron que lanzaron un ataque con misiles a primera hora del miércoles contra la ciudad portuaria yemení de Adén, sede del gobierno reconocido internacionalmente. Un periodista de The Associated Press escuchó explosiones alrededor de las 2 de la madrugada.

Los rebeldes golpearon un campamento militar cerca del aeropuerto de Adén con misiles balísticos, manifestó Saree.

Las autoridades de seguridad en Adén señalaron que los hutíes atacaron el aeropuerto con dos misiles, sin que hubiera víctimas. El aeródromo está cerca de la sede del gobierno.

“El ataque contra esta instalación civil vital representa una amenaza directa para la seguridad de los civiles, los pasajeros, los empleados y las tripulaciones de vuelo”, manifestó la policía en un comunicado.

El ataque al aeropuerto de Adén amenazó con causar “un desastre humanitario”, ya que un misil cayó cerca de la pista poco antes del aterrizaje programado de un vuelo procedente de El Cairo, informó el Ministerio de Derechos Humanos.

El vuelo 603, operado por la aerolínea nacional yemení, aterrizó sin contratiempos en Adén a las 3:30 de la madrugada, de acuerdo con la plataforma de seguimiento FlightAware.

El misil impactó mientras otros pasajeros esperaban para abordar su vuelo hacia la ciudad costera saudí de Yeda, indicó la nota.

“El movimiento hutí cree que puede maximizar los costos económicos saudíes y obligar a Arabia Saudí a ceder ante las exigencias hutíes atacando infraestructura civil, como instalaciones petroleras y aeropuertos”, escribió en un análisis el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios con sede en Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP