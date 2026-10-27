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Hutíes reportan dos muertos en una gasolinera en Taiz y otras noticias de Oriente Medio

Los combates en torno a la sitiada capital de la provincia yemení de Taiz se están intensificando, y los rebeldes hutíes respaldados por Irán acusaron el martes a las fuerzas del gobierno de Yemen de un ataque contra una gasolinera mató al menos a 2 personas.

Una vista aérea muestra hileras de tiendas para yemeníes desplazados en el campamento de Al-Fardous en Ras Imran, a las afueras de Adén, en Yemen, el domingo 25 de octubre de 2026.(AP Foto/Abdulnasser Alseddik)
Una vista aérea muestra hileras de tiendas para yemeníes desplazados en el campamento de Al-Fardous en Ras Imran, a las afueras de Adén, en Yemen, el domingo 25 de octubre de 2026.(AP Foto/Abdulnasser Alseddik) AP

Human Rights Watch señaló en un informe publicado el lunes que un ataque hutí que dañó gravemente una carretera que conduce a la ciudad de Taiz, donde la situación humanitaria está empeorando, podría constituir una violación del derecho internacional.

Estas son las últimas noticias de Oriente Medio el martes.

Los hutíes reportan dos muertos en un ataque contra una gasolinera

El Ministerio de Salud controlado por los hutíes en Yemen culpó el martes a las fuerzas gubernamentales de ataques contra una gasolinera en la provincia de Taiz que mataron al menos a dos personas e hirieron a varias más.

El ataque ocurrió mientras se intensificaban los combates en torno a la capital provincial sitiada.

El portavoz del Ministerio de Salud, Anees al-Asbahi, acusó a las fuerzas gubernamentales de atacar la gasolinera a última hora del lunes.

La cadena Al-Masirah TV, controlada por los hutíes, emitió imágenes en las que se veían dos cuerpos en bolsas para cadáveres y a varios heridos recibiendo tratamiento en un hospital. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente la afirmación.

Mientras tanto, el portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudí, el general de brigada Turki al-Malki, publicó en X durante la madrugada del martes que las fuerzas de la coalición habían interceptado cuatro drones hutíes que apuntaban al sur del reino y tres misiles balísticos dirigidos a su región oriental.

No ofreció más detalles ni pruebas, y The Associated Press no pudo verificar de manera independiente la afirmación.

Organización de derechos dice que el ataque hutí a una carretera empeora la situación humanitaria

Human Rights Watch afirma que los rebeldes hutíes respaldados por Irán utilizaron explosivos para dañar gravemente una carretera que conduce a la sitiada ciudad de Taiz, lo que agrava una situación humanitaria ya de por sí desesperada.

La organización indicó en un informe publicado el lunes que la carretera Hayjat al-Abd es un punto de entrada crucial para alimentos, combustible y medicinas.

Advirtió que destruir la carretera violaría el derecho internacional si el ataque del 18 de octubre tenía como objetivo “inhabilitar infraestructura indispensable para la supervivencia de la población civil”.

El ataque también podría haber perjudicado a civiles.

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Este despacho se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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