Hutíes atacan objetivos saudíes; Israel conmemora el 7 de octubre y otras noticias en Oriente Medio

Una persona recuerda el tercer aniversario del ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023 en el sitio donde se celebraba el festival de música Nova y donde cientos de asistentes mueron o fueron secuestrados, cerca del kibbutz Reim, en el sur de Israel, el 7 de octubre de 2026. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) AP

Israel conmemoraba el tercer aniversario del letal ataque del 7 de octubre de 2023 encabezado por el grupo insurgente palestino Hamás, que desencadenó una guerra devastadora en Gaza, mientras que para los palestinos el aniversario da paso a otro día más de miseria.

Los hutíes utilizaron drones con misiles balísticos y de crucero para atacar instalaciones militares y aeropuertos en Arabia Saudí, afirmó en redes sociales el portavoz militar de los rebeldes, el general de brigada Yahya Saree. No aportó pruebas que respaldaran sus reivindicaciones.

Saree indicó que los ataques tuvieron como objetivo el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en la capital, Riad, contra el que se dispararon misiles.

Los vuelos con destino y origen en la instalación se interrumpieron, y los aviones se mantuvieron alejados del aeródromo, según Flightradar24, una plataforma de seguimiento aéreo.

Según Saree, los rebeldes atacaron también el aeropuerto de Abha, instalaciones militares en Khamis Mushait y otros “sitios críticos” en las ciudades de Najran y Asir.

El general de división Turki al-Malki, vecero de la coalición liderada por Arabia Saudí que combate a los hutíes, señaló que interceptaron y destruyeron un misil balístico disparado por los rebeldes al norte de Riad.

Los ataques se produjeron mientras Arabia Saudí y las fuerzas yemeníes aliadas lanzan una gran ofensiva terrestre y aérea contra los hutíes en la costa occidental de Yemen y en otras partes del país.

Los hutíes reportaron también un ataque con misiles a primera hora del miércoles contra la ciudad portuaria yemení de Adén, sede del gobierno reconocido internacionalmente.

Un periodista de The Associated Press escuchó explosiones que sacudieron la ciudad alrededor de las 2 de la mañana, hora local.

Israelíes lloran y palestinos soportan penurias

Los israelíes se congregaron en cruces, refugios antiaéreos y en el lugar donde se celebraba un festival de música que insurgentes liderados por Hamás tomaron por asalto el 7 de octubre de 2023, para conmemorar el aniversario del ataque que mató a 1.200 personas y en el que otras 251 fueron tomadas como rehenes. El ataque desencadenó la guerra en Gaza y dio lugar a una serie de conflictos en todo Oriente Medio.

Para los palestinos, la fecha es otro día de miseria y dificultades para sobrevivir tras una campaña de represalia israelí en Gaza que se ha cobrado la vida de decenas de miles de personas.

La mayor parte de la población de la Franja —unos dos millones de personas— vive en enormes y miserables campamentos de tiendas de campaña. Grandes zonas de las ciudades del sitiado enclave palestino quedaron reducidas a escombros. Más de la mitad del territorio sigue en manos del ejército israelí y, pese a un acuerdo de alto el fuego alcanzado hace casi un año, los ataques israelíes continúan casi a diario.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP