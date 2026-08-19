Huracán Lala gana fuerza mientras avanza al oeste, alejándose de Hawai

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El huracán se encontraba a unos 535 kilómetros (335 millas) al sur-sureste de Maro Reef y avanzaba hacia el oeste-noroeste a 205 kilómetros/hora (125 mph), agregó.

El NHC lo calificó como el primer gran huracán de 2026 en el Pacífico Central. Los meteorólogos señalaron que esperan que Lala mantenga la categoría de huracán durante los próximos días y prevén que gane más fuerza en las próximas horas antes de debilitarse lentamente.

Se emitió un aviso por huracán para las deshabitadas islas hawaianas del noroeste. Este tipo de alerta significa que se esperan condiciones de huracán en aproximadamente 36 horas.

Lala había azotado partes de Hawai el domingo al pasar cerca, aunque sin tocar tierra, y se debilitó de huracán a tormenta tropical. Los equipos trabajaban para limpiar y restablecer el suministro eléctrico en partes del estado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP