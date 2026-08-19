americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Huracán Lala gana fuerza mientras avanza al oeste, alejándose de Hawai

MIAMI (AP) — Un sistema de tormentas que se desplazaba hacia el oeste, alejándose de Hawai, se intensificó rápidamente hasta convertirse en un huracán de categoría 3, dijo el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) en Miami el martes por la noche.

El huracán se encontraba a unos 535 kilómetros (335 millas) al sur-sureste de Maro Reef y avanzaba hacia el oeste-noroeste a 205 kilómetros/hora (125 mph), agregó.

El NHC lo calificó como el primer gran huracán de 2026 en el Pacífico Central. Los meteorólogos señalaron que esperan que Lala mantenga la categoría de huracán durante los próximos días y prevén que gane más fuerza en las próximas horas antes de debilitarse lentamente.

Se emitió un aviso por huracán para las deshabitadas islas hawaianas del noroeste. Este tipo de alerta significa que se esperan condiciones de huracán en aproximadamente 36 horas.

Lala había azotado partes de Hawai el domingo al pasar cerca, aunque sin tocar tierra, y se debilitó de huracán a tormenta tropical. Los equipos trabajaban para limpiar y restablecer el suministro eléctrico en partes del estado.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
En esta imagen proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias se ve fuego en un lugar alcanzado por un bombardeo ruso en Pechenihy, región de Járkiv, Ucrania, el martes 18 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias via AP)

Ucrania lanza una ofensiva de drones contra Moscú; misiles rusos matan a 10 en un pueblo ucraniano

E. Jean Carroll, la escritora que acusó al presidente Donald Trump de violarla, en el tribunal en Nueva York el 6 de septiembre del 2024. (AP foto/Eduardo Munoz Alvarez)

Corte Suprema vuelve a rechazar pedido de Trump de anular compensación a escritora que lo acusó

Vehículos en una fábrica de Jeeps en Detroit, el 26 de febrero del 2019. (AP foto/Carlos Osorio)

Inflación mayorista en EEUU se desacelera al bajar los costos de gasolina y alimentos

Esta imagen, distribuida por Vantor muestra humo en una vista general de una infraestructura portuaria en Novorossiysk, Rusia, el 12 de agosto de 2026. (Imagen satelital©2026 Vantor vía AP)

Drones ucranianos alcanzan una gran refinería rusa a casi 1.300 kms de la frontera y causan incendio

Destacados del día

Trump publica un mapa que presenta el Estrecho de Ormuz como nuevo territorio de EEUU y desafía a Irán

Trump publica un mapa que presenta el Estrecho de Ormuz como "nuevo territorio de EEUU" y desafía a Irán

Arrestan a cubana en Miami acusada de golpear con una botella a una compañera de trabajo: tiene retención de ICE

Arrestan a cubana en Miami acusada de golpear con una botella a una compañera de trabajo: tiene retención de ICE

ABRE FARMACIA DE GESTIÓN PRIVADA EN LA HABANA: vecinos encuentran medicamentos ausentes en la red estatal

ABRE FARMACIA DE GESTIÓN PRIVADA EN LA HABANA: vecinos encuentran medicamentos ausentes en la red estatal

Cubanos entre los 11 arrestados en Miami por fraude con permisos para discapacitados

Cubanos entre los 11 arrestados en Miami por fraude con permisos para discapacitados

ETECSA REPORTA CORTE DE FIBRA ÓPTICA EN CUBA: afecta recargas, transferencias y pagos de Nauta Hogar

ETECSA REPORTA CORTE DE FIBRA ÓPTICA EN CUBA: afecta recargas, transferencias y pagos de Nauta Hogar

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter