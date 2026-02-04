Humo de incendios forestales causa 24.100 muertes anuales en EEUU, dice estudio

El artículo, publicado el miércoles en la revista Science Advances, encontró que desde 2006 hasta 2020, la exposición a largo plazo a partículas diminutas del humo de los incendios forestales contribuyó a un promedio de 24.100 muertes al año en los 48 estados contiguos.

"Nuestro mensaje es: El humo de los incendios forestales es muy peligroso. Es una amenaza creciente para la salud humana", declaró Yaguang Wei, autor del estudio y profesor asistente en el departamento de medicina ambiental en la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai.

Otros científicos que han estudiado el número de muertes por el humo de los incendios forestales no se sorprendieron por los hallazgos.

"Las estimaciones que están proponiendo son razonables", indicó Michael Jerrett, profesor de ciencia de la salud ambiental en la Universidad de California, Los Ángeles, quien no participó en el estudio. "Necesitamos más de ellas. Solo si realizamos múltiples estudios con muchos diseños diferentes ganamos confianza científica en nuestros resultados".

Los investigadores del artículo se centraron en las muertes vinculadas a la exposición crónica a material particulado fino, o PM2.5, la principal preocupación del humo de los incendios forestales.

Estas partículas pueden alojarse profundamente en los pulmones y entrar en el torrente sanguíneo. La exposición a corto plazo puede desencadenar tos y ojos irritados, pero a largo plazo, pueden empeorar problemas de salud existentes y llevar a una variedad de problemas de salud crónicos y mortales, incluidas enfermedades respiratorias, cardiovasculares y neurológicas, y muerte prematura.

"El PM2.5 del humo de los incendios forestales ha surgido como un peligro ambiental significativo en Estados Unidos, y está impulsado por la creciente frecuencia e intensidad de los incendios forestales debido al cambio climático", explicó Min Zhang, estudiante postdoctoral en la Escuela Icahn y autor del estudio.

Junto con décadas de mala gestión forestal, el creciente desarrollo en áreas propensas a incendios ha expandido la "interfaz urbano-silvestre", aumentando el riesgo de incendios forestales con consecuencias reales para la salud humana, apuntó Jerrett.

"Nadie va a tener 'muerte por incendio forestal' en su certificado de defunción a menos que el fuego realmente los haya quemado o un árbol les haya caído encima o algo así", señaló Jerrett. "Pero muchas de las personas que están muriendo por esta exposición son aquellas que ya son más vulnerables. Estas son vidas reales que se están perdiendo. Esto no es un concepto estadístico arbitrario y abstracto".

Cómo los investigadores abordaron el estudio

Los autores del estudio analizaron el vínculo entre la exposición promedio anual al PM2.5 del humo de los incendios forestales y las muertes por condado en los 48 estados contiguos. Utilizaron datos federales de mortalidad en 3.068 condados de todas las causas de muerte y varias específicas: enfermedades circulatorias, neurológicas y respiratorias, así como trastornos mentales y del comportamiento, tumores y enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas.

También incluyeron muertes relacionadas con caídas y accidentes de transporte, que son poco probables de estar vinculadas al humo de los incendios forestales, para asegurar que sus otras observaciones no estuvieran sesgadas.

"No encontramos asociación para accidentes automovilísticos y caídas, mientras que para otras enfermedades encontramos efectos estadísticamente significativos", aseguró Wei.

Las muertes por enfermedades neurológicas vieron el mayor aumento con la exposición a estas partículas.

La relación entre la exposición a partículas y la muerte varió según la temporada y la demografía. Una asociación más fuerte apareció durante períodos más fríos, y las personas en áreas rurales y comunidades más jóvenes parecían ser más vulnerables.

Los investigadores también encontraron que con cada aumento de 0,1 microgramos por metro cúbico de PM2.5 en todos estos lugares, aproximadamente 5.594 personas más morían cada año.

Jerrett aseveró que el estudio tiene la ventaja de una gran población de muestra y que incluye la mayoría de las causas de muerte en Estados Unidos. Pero señaló que los datos a nivel de condado podrían haber llevado a sobreestimaciones o subestimaciones porque el humo de los incendios forestales es muy dinámico. "No cubre simplemente un gran condado de una vez. Habrá partes del condado que lo recibirán mucho peor".

El estudio tampoco tuvo en cuenta otros factores importantes, como si una persona fuma, dijo.

Los retrocesos federales en la política climática plantean riesgos, dicen los autores

Kai Chen, profesor asociado de ciencias ambientales en la Escuela de Salud Pública de Yale, quien también ha estudiado el tema, comentó: "Realmente me gusta que examinaran tanto el humo como el PM2.5 sin humo". Varias investigaciones han encontrado que el PM2.5 del humo de los incendios forestales tiene mayores impactos en la salud que la contaminación de otras fuentes, como las emisiones de automóviles, explicó Chen, quien no participó en el estudio, en un correo electrónico.

La anulación de medidas contra el cambio climático durante la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, en momentos en que los incendios forestales más destructivos se vuelven más frecuentes en gran parte debido al calentamiento global, plantean riesgos críticos, manifestaron los autores del estudio. Cuantificar la amenaza mortal que el PM2.5 de los incendios forestales representa para la salud humana muestra la necesidad de estrategias de mitigación efectivas y urgentes, respaldadas por el monitoreo y la regulación de la Agencia de Protección Ambiental, expresaron.

Chen coincidió: "Esto resalta la importancia de controlar el PM2.5 de origen forestal, que actualmente no está regulado por la (agencia ambiental estadounidense) ya que generalmente se considera desastres naturales".

