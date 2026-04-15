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Hugo Ekitike queda fuera del Mundial con Francia por lesión en la pierna

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — Hugo Ekitike quedó descartado para el Mundial con Francia tras sufrir una lesión en la pierna en la derrota de Liverpool ante Paris Saint-Germain en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, confirmó el miércoles el seleccionador francés Didier Deschamps.

La presunta lesión del tendón de Aquiles del delantero francés se produjo a los 27 minutos del encuentro del martes en Anfield. Fue retirado del campo en camilla.

Ekitike ha sido uno de los mejores jugadores de Liverpool esta temporada, autor de 19 goles con el club y la selección. Anotó para Francia en la victoria 2-1 ante Brasil el mes pasado.

Arne Slot, el técnico de Liverpool, señaló inicialmente tras la derrota 2-0 que selló una victoria global de 4-0 para el PSG, que la lesión de Ekitike “se ve realmente mal”

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FUENTE: AP

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