Hugo Ekitike queda fuera del Mundial con Francia por lesión en la pierna

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — Hugo Ekitike quedó descartado para el Mundial con Francia tras sufrir una lesión en la pierna en la derrota de Liverpool ante Paris Saint-Germain en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, confirmó el miércoles el seleccionador francés Didier Deschamps.