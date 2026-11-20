Estudiantes marchan por el centro de Roma durante una huelga general convocada por los sindicatos para protestar contra el presupuesto del gobierno, el 20 de noviembre de 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia) AP

La huelga de 24 horas, convocada por el mayor sindicato del país, CGIL, incluye manifestaciones en más de 100 ciudades, desde Milán y Turín, en el norte, hasta Nápoles, Palermo y Roma. Los inconformes critican el estancamiento salarial, el alza del costo de vida y lo que los organizadores calificaron como el fracaso del gobierno a la hora de reforzar los servicios públicos y las protecciones laborales.

El paro laboral coincidió con un Día Internacional de Movilización Estudiantil, y los organizadores planearon marchas en más de 45 ciudades italianas. Grupos estudiantiles se sumaron a los trabajadores para reclamar una mayor inversión en educación, medidas para aliviar la crisis del costo de vida y políticas orientadas a reducir la desigualdad.

“Necesitamos cambios radicales en el modelo social y económico”, dijo el secretario general de la CGIL, Maurizio Landini, antes de un acto en Roma, donde pronunciará el principal discurso del día.

La huelga estaba convocada tanto para el sector público como para el privado. Se espera que el transporte público se reduzca en varias ciudades, mientras que anticipaban suspensiones de clases y de la actividad en algunos centros de salud. Las autoridades movilizaron policías adicionales ante la convocatoria de múltiples manifestaciones en varios centros urbanos.

Los paros contemplados para el transporte aéreo fueron cancelados el viernes, aunque para el domingo sigue habiendo paros previstos de empleados aeroportuarios en Milán y Venecia.

Aprovechando la acción de la CGIL, sindicatos de base como Cobas organizaron huelgas y marchas por su cuenta, lo que aumentó la magnitud de la movilización a nivel nacional.

Las protestas también adquirieron una dimensión política: líderes opositores se sumaron a manifestaciones en todo el país y respaldaron las exigencias de los trabajadores, al tiempo que criticaron al gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni, por los salarios y el gasto social.

Los organizadores señalaron que el hilo conductor entre las movilizaciones laborales y estudiantiles era un llamado a políticas que sitúen el empleo, los servicios públicos y el nivel de vida en el centro de las prioridades del gobierno.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP