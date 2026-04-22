Houston cambia ordenanza que limitaba cooperación con ICE tras presión del gobernador

Hace dos semanas, el concejo municipal de Houston aprobó la ordenanza, que eliminó el requisito de que los agentes de policía de Houston esperaran 30 minutos a que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas recogieran a una persona con una orden administrativa no judicial. Si los agentes de ICE no llegaban a tiempo, los policías tomaban la información de la persona detenida y luego la dejaban en libertad.

Pero el gobernador Greg Abbott advirtió a los funcionarios municipales que la nueva ordenanza y su limitación a la cooperación con agentes de ICE violaban los términos de las subvenciones estatales por 110 millones de dólares que Houston había recibido para seguridad durante los partidos del Mundial que la ciudad albergará en junio.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, también había presentado una demanda contra el alcalde John Whitmire y miembros del concejo municipal por la ordenanza, acusándolos de violar una ley estatal de 2017 que impide que las ciudades adopten políticas que limiten la aplicación de las leyes de inmigración.

Tras más de dos horas de discusión durante su reunión semanal, el concejo municipal de Houston votó 13-4 para modificar la ordenanza. Whitmire manifestó que había consultado con la oficina de Abbott sobre los cambios necesarios para evitar que Houston pierda su financiamiento.

La ordenanza enmendada elimina el lenguaje según el cual las órdenes administrativas —a diferencia de las órdenes firmadas por un juez— no son suficientes para que los agentes del ICE arresten o detengan a alguien.

“No tenemos alternativa para que Houston sobreviva, se prepare para (el Mundial), patrulle estos vecindarios”, dijo Whitmire. “Tenemos que lograr hoy el restablecimiento de los 114 millones de dólares”.

La oficina de Abbott no respondió a correos electrónicos en los que se solicitaban comentarios el miércoles.

La concejal Abbie Kamin, una de tres integrantes que habían impulsado la ordenanza, votó en contra de enmendarla, al señalar que hacerlo era ceder ante tácticas de intimidación de los líderes estatales.

“Si nos doblegamos ahora ante un abusón, ¿qué nos exigirá después?”, expresó Kamin.

Houston no está sola en su disputa con el gobernador. El republicano ha lanzado amenazas similares contra Dallas y Austin, que también son bastiones demócratas con políticas similares en materia de inmigración.

En conjunto, las tres ciudades podrían perder unos 200 millones de dólares en fondos de seguridad pública, incluidos decenas de millones para la seguridad de los partidos del Mundial este verano.

Funcionarios de Dallas han dicho que están comprometidos a garantizar la seguridad pública y que responderían a la amenaza de Abbott a más tardar el jueves.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, un demócrata moderado, afirmó que la política local cumple con la ley estatal. Indicó que la amenaza de Abbott de recortar casi 3 millones de dólares a Austin recortaría la ayuda para trauma destinada a agentes de policía y a víctimas de agresión sexual.

“No tenemos tiempo y no vamos a entrar en este teatro político”, declaró Watson.

Desde entonces, funcionarios de Austin han indicado que podrían intentar negociar con Abbott.

El debate en Houston y otras ciudades de Texas se produce en medio de la masiva campaña del gobierno federal para detener y deportar a inmigrantes. Whitmire y otros líderes locales en zonas urbanas de Texas de tendencia izquierdista se han esforzado para no atraer la atención del gobierno federal en medio de la agresiva ofensiva migratoria del gobierno del presidente Donald Trump.

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El corresponsal Jim Vertuno contribuyó desde Austin, Texas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP