americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Hotel de 23 pisos en exclusiva zona de Miami desaparece en segundos tras implosión

MIAMI (AP) — Un hotel en una de las ubicaciones más exclusivas de Miami fue demolido el domingo para dar paso a algo más grande.

Los escombros de lo que fue el Mandarin Oriental Hotel en Miami el 12 de abril del 2026. (AP foto/Rebecca Blackwell)
Los escombros de lo que fue el Mandarin Oriental Hotel en Miami el 12 de abril del 2026. (AP foto/Rebecca Blackwell) AP

Expertos en demolición completaron la implosión controlada del antiguo Hotel Mandarin Oriental en Brickell Key, una isla artificial en la desembocadura del río Miami, frente al centro de la ciudad. Según las autoridades, fue la mayor implosión en Miami en más de una década.

El edificio de 23 pisos, que abrió hace 25 años, se desplomó en menos de 20 segundos tras las explosiones que ocurrieron alrededor de las 8:30 de la mañana.

Las personas que observaron la implosión a una distancia segura aplaudieron y grabaron videos con sus teléfonos mientras la estructura del edificio colapsaba tras una serie de cargas rápidas. El polvo llenó el aire a medida que la estructura se venía abajo. Algunos espectadores llevaban mascarillas al retirarse del área.

Los residentes a 244 metros (800 pies) a la redonda recibieron instrucciones de permanecer dentro de sus apartamentos durante la explosión, con las ventanas y puertas cerradas.

En el lugar se erguirá un desarrollo ultralujoso de hotel y residencias de dos torres llamado The Residences at Mandarin Oriental, según la compañía Swire Properties. El proyecto está previsto a concluir en el 2030.

La operación se produce tras casi dos años de planificación y coordinación con contratistas especializados y con la ciudad, indicaron los desarrolladores. Se eligió la implosión como el método más seguro y eficiente para mantener el cronograma del proyecto, al tiempo que se minimizaban las interrupciones y se garantizaba la seguridad de la comunidad de Brickell Key.

Poco antes de la implosión se vio lo que parecían ser fuegos artificiales azules y rosados lanzados desde el tope del edificio.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se dirige a hablar con la prensa antes de abordar el Air Force Two, el viernes 10 de abril de 2026, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, previo a su viaje a Pakistán para entablar conversaciones sobre Irán. (AP Foto/Jacquelyn Martin, pool)

Vance viaja a Pakistán para encabezar conversaciones con Irán sobre el fin de la guerra

Unas personas acuden al súper en Glenview, Ill., el 4 de julio 2022. (Foto AP/Nam Y. Huh)

La economía estadounidense creció 0,5% en el último trimestre de 2025

Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Destacados del día

TRUMP ORDENA BLOQUEO NAVAL EN ORMUZ: EE.UU. interceptará barcos y amenaza con destruir minas iraníes

TRUMP ORDENA BLOQUEO NAVAL EN ORMUZ: EE.UU. interceptará barcos y amenaza con destruir minas iraníes

🚨 EEUU activará registro automático para el servicio militar: incluye migrantes cubanos

🚨 EEUU activará registro automático para el servicio militar: incluye migrantes cubanos

Muere la actriz cubana Zelma Morales, figura clave de la TV y el teatro que marcó a generaciones

Muere la actriz cubana Zelma Morales, figura clave de la TV y el teatro que marcó a generaciones

Trump anuncia limpieza de minas en el estrecho de Ormuz mientras avanzan negociaciones con Irán

Trump anuncia limpieza de minas en el estrecho de Ormuz mientras avanzan negociaciones con Irán

Ejercicios militares en Cuba con bueyes y mulos generan burlas en Redes Sociales

Ejercicios militares en Cuba con bueyes y mulos generan burlas en Redes Sociales

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter